Tierps HK U18 vann efter avgörande i tredje perioden mot Spånga IS U18

Seger för Tierps HK U18 med 7–5 mot Spånga IS U18

Noah Blom matchvinnare för Tierps HK U18

Tre raka mål för Tierps HK U18

Det blev seger för Tierps HK U18 borta mot Spånga IS U18 i U18 Playoff till allettan östra fortsättning herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Tierps HK U18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–7 (1–2, 3–2, 1–3).

Spånga IS U18–Tierps HK U18 – mål för mål

Tierps HK U18 var vassast i första perioden som laget vann med 2–1.

Spånga IS U18 hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Spånga IS U18 gjorde 5–4 genom Leo Elofsson efter 1.15 i tredje perioden.

Tierps HK U18 gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 5–4 till ledning med 5–7. Grundins 5–7-mål kom med knappt två minuter kvar av matchen.

Tierps HK U18:s Joel Uebersax hade tre assists.

När lagen senast möttes blev det seger för Spånga IS U18 med 4–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Spånga IS U18–Tierps HK U18 5–7 (1–2, 3–2, 1–3)

U18 Playoff till allettan östra fortsättning herr, Stricct Travel Arena

Första perioden: 0–1 (6.02) Nils Rudholm, 1–1 (10.56) Nils Beskow (Neo Abrahamsson, Morris Herry), 1–2 (18.27) Oliver Hansson (Kevin Larsson).

Andra perioden: 2–2 (23.08) Sixten Classon, 2–3 (25.19) Nils Rudholm (Oliver Hansson, Joel Uebersax), 3–3 (30.10) Neo Abrahamsson, 4–3 (32.39) Linuz Lindberg (Axel Stockhaus), 4–4 (38.03) Oscar Susi.

Tredje perioden: 5–4 (41.15) Leo Elofsson, 5–5 (49.53) Noah Blom (Joel Uebersax), 5–6 (53.17) Noah Blom (Joel Uebersax, Kevin Larsson), 5–7 (58.10) Kevin Grundin.