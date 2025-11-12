Theodor Netz-Åkesson fixade segern för Häradsbygden i matchen mot Falu J20

Häradsbygden vann med 6–3 mot Falu J20

Theodor Netz-Åkesson gjorde fyra mål för Häradsbygden

Andra raka segern för Häradsbygden

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Häradsbygdens Theodor Netz-Åkesson i matchen mellan Falu J20 och Häradsbygden i U20 division 1 västra A herr. Theodor Netz-Åkesson stod för hela fyra mål i matchen som Häradsbygden vann på bortaplan med 6–3 (2–0, 0–1, 4–2).

Theodor Netz-Åkesson med fyra mål för Häradsbygden

Häradsbygden tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 9.27 i andra perioden slog Sebastian Lindblom till framspelad av Neo Andersson och reducerade åt Falu J20. Häradsbygden vann också tredje perioden 2–4 och matchen slutade 3–6.

Falu J20 ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Häradsbygden ligger på fjärde plats.

Den 4 februari möts lagen återigen, då i Clas Ohlson Foundation Arena.

Lördag 15 november spelar Falu J20 hemma mot Gävle 13.45 och Häradsbygden mot IFK Arboga IK hemma 13.30 i Clas Ohlson Foundation Arena.

Falu J20–Häradsbygden 3–6 (0–2, 1–0, 2–4)

U20 division 1 västra A herr, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (7.56) Theodor Netz-Åkesson (David Gold-Cox, Nils Backlund), 0–2 (18.20) Theodor Netz-Åkesson (Nils Backlund).

Andra perioden: 1–2 (29.27) Sebastian Lindblom (Neo Andersson).

Tredje perioden: 2–2 (41.19) Sebastian Lindblom (Elias Isaksson, Hugo Bäck), 3–2 (45.24) Lucas Jarestrand (Filip Kullerback, Gustav Larsson), 3–3 (47.11) Colin Malmberg (Liam Karlsson, Jamie Hansen), 3–4 (48.54) Theodor Netz-Åkesson (Liam Karlsson), 3–5 (51.37) Theodor Netz-Åkesson (Liam Karlsson, Atle Kjellnäs), 3–6 (55.21) Edvin Mattsson (Isac Fors).

Nästa match:

Falu J20: Gävle GIK, hemma, 15 november

Häradsbygden: IFK Arboga U 23, hemma, 15 november