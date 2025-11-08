Tegs SK U18 vinnare mot Ånge U18 – kvitterade och avgjorde sent

Tegs SK U18 segrade – 4–3 efter förlängning

Alex Lundmark med två mål för Tegs SK U18

Andra raka segern för Tegs SK U18

Tegs SK U18:s väg till seger mot Ånge U18 hemma i U18 division 1 norra B herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Tegs SK U18 avgöra till 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Laget kvitterade i slutet av tredje perioden genom Herman Holmqvist innan Alex Lundmark avgjorde.

Alex Lundmark gjorde två mål för Tegs SK U18

Artem Gunko gav Ånge U18 ledningen efter elva minuters spel assisterad av Alvin Fridolf. Efter 19.23 i andra perioden slog Artem Gunko till återigen på pass av Alvin Fridolf och Albin Käck och gjorde 0–2. Tegs SK U18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Alex Lundmark och Hampus Sjöström i början av tredje perioden i tredje perioden.

Ånge U18 gjorde 2–3 genom Alvin Fridolf med 1.58 kvar i perioden i tredje perioden.

Tegs SK U18 kvitterade till 3–3 genom Herman Holmqvist med 41 sekunder kvar av perioden. I förlängningen tog det 19 sekunder till Tegs SK U18 också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Alex Lundmark, framspelad av Herman Holmqvist.

Ånge U18:s Alvin Fridolf stod för tre poäng, varav ett mål. Alex Lundmark gjorde två mål och totalt tre poäng för Tegs SK U18.

Tegs SK U18 har tre segrar och två förluster och 16–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ånge U18 har två vinster och tre förluster och 8–15 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Ånge IK med 1–0 efter förlängning .

Nästa motstånd för Tegs SK U18 är Nälden/Östersund U18. Lagen möts lördag 15 november 14.00 i Näskotthallen. Ånge U18 tar sig an Svedjeholmen/KB65 U18 borta söndag 9 november 14.30.

Tegs SK U18–Ånge U18 4–3 (0–1, 0–1, 3–1, 1–0)

U18 division 1 norra B herr

Första perioden: 0–1 (11.37) Artem Gunko (Alvin Fridolf).

Andra perioden: 0–2 (39.23) Artem Gunko (Alvin Fridolf, Albin Käck).

Tredje perioden: 1–2 (44.54) Alex Lundmark (Hampus Sjöström), 2–2 (45.03) Hampus Sjöström (Alex Lundmark), 2–3 (58.02) Alvin Fridolf (Walther Stoltz), 3–3 (59.19) Herman Holmqvist (Algot Hägglund).

Förlängning: 4–3 (60.19) Alex Lundmark (Herman Holmqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tegs SK U18: 3-1-1

Ånge U18: 2-1-2

Nästa match:

Tegs SK U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 15 november

Ånge U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 9 november