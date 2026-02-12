Tegs SK U18 vann mot Svedjeholmen/KB65 U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr

Tegs SK U18-seger med 5–3 mot Svedjeholmen/KB65 U18

Neo Lönnebrink matchvinnare för Tegs SK U18

Andra raka förlusten för Svedjeholmen/KB65 U18

Tegs SK U18 vann mötet i U18 division 1 norra B fortsättning herr på hemmaplan mot Svedjeholmen/KB65 U18, med 5–3 (2–0, 1–1, 2–2).

Tegs SK U18–Svedjeholmen/KB65 U18 – mål för mål

Herman Holmqvist gav Tegs SK U18 ledningen efter sex minuter med assist av Algot Hägglund. Laget gjorde 2–0 efter 17.59 när Algot Hägglund slog till efter förarbete av Sam Åström.

Efter 1.19 i andra perioden slog Filip Widinghoff till och gjorde 3–0. Svedjeholmen/KB65 U18:s Liam Bäckman gjorde 3–1 efter 18.26 på pass av Lennon Bäckman.

Efter 1.20 i tredje perioden ökade Tegs SK U18 på till 4–1 genom Neo Lönnebrink.

Svedjeholmen/KB65 U18 reducerade dock till både 4–2 och 4–3 genom Ali Al-Eidani och Elias Holter i tredje perioden.

Tegs SK U18 kunde dock avgöra till 5–3 med 1.22 kvar av matchen genom Axel Norberg.

Tegs SK U18 har två segrar och tre förluster och 18–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Svedjeholmen/KB65 U18 har tre vinster och två förluster och 20–19 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Tegs SK U18 nu ligger på femte plats i tabellen. Svedjeholmen/KB65 U18 är på tredje plats. Ett fint lyft för Svedjeholmen/KB65 U18 som låg på sjunde plats så sent som den 18 januari.

Det här var fjärde mötet mellan Tegs SK U18 och Svedjeholmen/KB65 U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Svedjeholmens IF/KB65 HK vunnit.

Tegs SK U18 tar sig an AIK-Hockey Härnösand U18 i nästa match borta lördag 14 februari 16.15. Svedjeholmen/KB65 U18 möter Njurunda U18 hemma måndag 16 februari 19.45.

Tegs SK U18–Svedjeholmen/KB65 U18 5–3 (2–0, 1–1, 2–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Visionite Arena

Första perioden: 1–0 (6.08) Herman Holmqvist (Algot Hägglund), 2–0 (17.59) Algot Hägglund (Sam Åström).

Andra perioden: 3–0 (21.19) Filip Widinghoff, 3–1 (38.26) Liam Bäckman (Lennon Bäckman).

Tredje perioden: 4–1 (41.20) Neo Lönnebrink (Isak Nordin, Axel Norberg), 4–2 (49.33) Ali Al-Eidani (Kelvin Franklin), 4–3 (50.53) Elias Holter (Liam Bäckman, Oscar Hallin), 5–3 (58.38) Axel Norberg (Neo Lönnebrink, Isak Nordin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tegs SK U18: 2-0-3

Svedjeholmen/KB65 U18: 3-0-2

Nästa match:

Tegs SK U18: AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen, borta, 14 februari 16.15

Svedjeholmen/KB65 U18: Njurunda SK, hemma, 16 februari 19.45