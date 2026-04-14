Tampa Bay vinnare mot Detroit – avgjorde i förlängningen

Tampa Bay vann med 4–3 efter förlängning

Nikita Kutjerov matchvinnare för Tampa Bay

Andra raka segern för Tampa Bay

Matchen i NHL mellan hemmalaget Tampa Bay och gästande Detroit var oavgjord vid full tid, 3–3. Först i förlängningen kom avgörandet, där Tampa Bay spikade segerresultatet, 4–3 (1–1, 2–0, 0–2, 1–0).

Matchhjälte blev Nikita Kutjerov, som gjorde det avgörande målet 27 sekunder in i förlängningen.

Tampa Bay–Detroit – mål för mål

David Perron gav Detroit ledningen efter fem minuters spel assisterad av J.T. Compher och Ben Chiarot. Efter 17.05 kvitterade Tampa Bay när Conor Geekie slog till på passning från Oliver Bjorkstrand och Scott Sabourin.

Tampa Bay gjorde också 2–1 efter 15.53 i andra perioden när Erik Cernak hittade rätt på pass av Ryan McDonagh och Zemgus Girgensons. Jake Guentzel gjorde dessutom 3–1 efter 18.03 framspelad av Nikita Kutjerov och JJ Moser.

Detroit reducerade till 3–2 redan efter efter 2.56 i tredje perioden genom Marco Kasper på pass av James Van Riemsdyk och Justin Faulk. 15.16 in i tredje perioden slog Alex DeBrincat till på pass av Patrick Kane och kvitterade.

Det här var fjärde mötet mellan Tampa Bay och Detroit den här säsongen. Tampa Bay Lightning har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Detroit Red Wings vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Tampa Bay är NY Rangers. Detroit tar sig an Florida borta. Båda matcherna spelas torsdag 16 april 01.00.

Tampa Bay–Detroit 4–3 (1–1, 2–0, 0–2, 1–0)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 0–1 (5.31) David Perron (J.T. Compher, Ben Chiarot), 1–1 (17.05) Conor Geekie (Oliver Bjorkstrand, Scott Sabourin).

Andra perioden: 2–1 (35.53) Erik Cernak (Ryan McDonagh, Zemgus Girgensons), 3–1 (38.03) Jake Guentzel (Nikita Kutjerov, JJ Moser).

Tredje perioden: 3–2 (42.56) Marco Kasper (James Van Riemsdyk, Justin Faulk), 3–3 (55.16) Alex DeBrincat (Patrick Kane).

Förlängning: 4–3 (60.27) Nikita Kutjerov (Brayden Point).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 2-0-3

Detroit: 1-2-2

