Tampa Bay vann efter förlängning mot Dallas

Tampa Bay-seger med 2–1 efter förlängning

Tampa Bays fjärde seger på de senaste fem matcherna

Anthony Cirelli matchvinnare för Tampa Bay

Matchen mellan Tampa Bay och Dallas i NHL slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0). Matchhjälte blev Anthony Cirelli, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.

Resultatet betyder att bottenlaget Tampa Bay tog fjärde segern i följd och att Dallas samtidigt förlorade efter tre segrar i rad.

Utah Mammoth nästa för Tampa Bay

Den första perioden slutade 0–0. 15.02 in i andra perioden spräckte Tampa Bay nollan genom Brandon Hagel framspelad av Gage Goncalves och Charle-Edouard D’Astous. Adam Erne kvitterade för Dallas tidigt i tredje perioden på pass av Alexander Petrovic och Radek Faksa. Matchvinnare för hemmalaget Tampa Bay 2.36 in i förlängningen blev Anthony Cirelli med det avgörande målet i förlängningen.

Det här var Tampa Bays fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Dallas andra uddamålsförlust.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 januari i American Airlines Center.

Nästa motstånd för Tampa Bay är Utah Mammoth. Lagen möts söndag 2 november 21.30 i Vivint Arena. Dallas tar sig an Florida borta lördag 1 november 23.00.

Tampa Bay–Dallas 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0)

NHL, Amalie Arena

Andra perioden: 1–0 (35.02) Brandon Hagel (Gage Goncalves, Charle-Edouard D’Astous).

Tredje perioden: 1–1 (42.03) Adam Erne (Alexander Petrovic, Radek Faksa).

Förlängning: 2–1 (62.36) Anthony Cirelli.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 4-0-1

Dallas: 3-2-0

Nästa match:

Tampa Bay: Utah Mammoth, borta, 2 november

Dallas: Florida Panthers, borta, 1 november