Tampa Bay vann efter förlängning mot Dallas
Följ HockeySverige på
Google news
- Tampa Bay-seger med 2–1 efter förlängning
- Tampa Bays fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Anthony Cirelli matchvinnare för Tampa Bay
Matchen mellan Tampa Bay och Dallas i NHL slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0). Matchhjälte blev Anthony Cirelli, som gjorde det avgörande målet i förlängningen.
Resultatet betyder att bottenlaget Tampa Bay tog fjärde segern i följd och att Dallas samtidigt förlorade efter tre segrar i rad.
Utah Mammoth nästa för Tampa Bay
Den första perioden slutade 0–0. 15.02 in i andra perioden spräckte Tampa Bay nollan genom Brandon Hagel framspelad av Gage Goncalves och Charle-Edouard D’Astous. Adam Erne kvitterade för Dallas tidigt i tredje perioden på pass av Alexander Petrovic och Radek Faksa. Matchvinnare för hemmalaget Tampa Bay 2.36 in i förlängningen blev Anthony Cirelli med det avgörande målet i förlängningen.
Det här var Tampa Bays fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Dallas andra uddamålsförlust.
Lagen ställs mot varandra på nytt den 18 januari i American Airlines Center.
Nästa motstånd för Tampa Bay är Utah Mammoth. Lagen möts söndag 2 november 21.30 i Vivint Arena. Dallas tar sig an Florida borta lördag 1 november 23.00.
Tampa Bay–Dallas 2–1 (0–0, 1–0, 0–1, 1–0)
NHL, Amalie Arena
Andra perioden: 1–0 (35.02) Brandon Hagel (Gage Goncalves, Charle-Edouard D’Astous).
Tredje perioden: 1–1 (42.03) Adam Erne (Alexander Petrovic, Radek Faksa).
Förlängning: 2–1 (62.36) Anthony Cirelli.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Tampa Bay: 4-0-1
Dallas: 3-2-0
Nästa match:
Tampa Bay: Utah Mammoth, borta, 2 november
Dallas: Florida Panthers, borta, 1 november
Den här artikeln handlar om: