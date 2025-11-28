Tampa Bay tog ännu en seger – 6–3 mot Detroit

Tampa Bay vann med 6–3 mot Detroit

Tampa Bays sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Yanni Gourde gjorde två mål för Tampa Bay

Tampa Bay är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Detroit borta i Little Caesars Arena på fredagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 3–6 (1–1, 2–3, 0–2) innebär att Tampa Bay nu har sex segrar i följd i NHL.

J.T. Compher gjorde 1–0 till Detroit efter elva minuters spel efter förarbete från Michael Rasmussen.

Efter 17.05 kvitterade Tampa Bay genom Darren Raddysh assisterad av Nikita Kutjerov och Jake Guentzel.

I andra perioden var det Tampa Bay som dominerade. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–4.

12.39 in i tredje perioden nätade Tampa Bays Jake Guentzel framspelad av Darren Raddysh och Nikita Kutjerov och ökade ledningen.

Efter 17.16 slog Brandon Hagel till på pass av Darren Raddysh och ökade ledningen för Tampa Bay. 3–6-målet blev matchens sista.

Darren Raddysh gjorde ett mål för Tampa Bay och spelade fram till två mål.

När lagen möttes senast vann Detroit Red Wings med 2–1 efter förlängning .

Nästa motstånd för Detroit är Boston. Lagen möts söndag 30 november 01.00 i TD Garden. Tampa Bay tar sig an NY Rangers borta lördag 29 november 20.00.

Detroit–Tampa Bay 3–6 (1–1, 2–3, 0–2)

NHL, Little Caesars Arena

Första perioden: 1–0 (11.31) J.T. Compher (Michael Rasmussen), 1–1 (17.05) Darren Raddysh (Nikita Kutjerov, Jake Guentzel).

Andra perioden: 1–2 (20.33) Gage Goncalves (Oliver Bjorkstrand, Nick Paul), 1–3 (23.01) Yanni Gourde, 2–3 (23.11) Michael Rasmussen (J.T. Compher), 2–4 (36.08) Yanni Gourde, 3–4 (38.31) Dylan Larkin (Lucas Raymond, Simon Edvinsson).

Tredje perioden: 3–5 (52.39) Jake Guentzel (Darren Raddysh, Nikita Kutjerov), 3–6 (57.16) Brandon Hagel (Darren Raddysh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 1-0-4

Tampa Bay: 5-0-0

Nästa match:

Detroit: Boston Bruins, borta, 30 november

Tampa Bay: New York Rangers, borta, 29 november