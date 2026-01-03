Tampa Bay ny etta i Pacific division efter 7–3 mot San Jose

Tampa Bay-seger med 7–3 mot San Jose

Tampa Bays sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Darren Raddysh med tre mål för Tampa Bay

Det blev 7–3 (3–1, 4–1, 0–1) borta för Tampa Bay mot San Jose i lördagens match. Därmed är laget ny etta i Pacific division – en poäng före Detroit – efter 41 spelade matcher. Detroit har dessutom två matcher mer spelade. San Jose ligger på femte plats i Pacific division.

Efter tre segrar i rad för San Jose tog det stopp. Tampa Bay tog i stället sjunde segern i rad.

Darren Raddysh tremålsskytt för Tampa Bay

Tampa Bay stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 4.09.

San Jose reducerade dock till 1–3 genom Pavol Regenda efter 10.50.

Tampa Bay tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–4 efter 2.49 genom Darren Raddysh och gick upp till 1–5 innan San Jose svarade.

Innan perioden var över hade Tampa Bay ryckt åt sig ledningen med 7–2.

16.11 in i tredje perioden satte Pavol Regenda pucken på nytt framspelad av Jeff Skinner och reducerade. Men mer än så orkade San Jose inte med.

Nikita Kutjerov gjorde ett mål för Tampa Bay och fyra assist, Darren Raddysh gjorde tre mål och Oliver Bjorkstrand hade tre assists. Pavol Regenda gjorde tre mål för San Jose.

Lagen spelar mot varandra igen den 21 januari i Benchmark International Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 7 januari. Då möter San Jose Columbus i SAP Center at San Jose 04.00. Tampa Bay tar sig an Colorado hemma 01.00.

San Jose–Tampa Bay 3–7 (1–3, 1–4, 1–0)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 0–1 (2.37) Brayden Point (Maxwell Crozier, Nikita Kutjerov), 0–2 (4.08) Darren Raddysh (Nikita Kutjerov, Gage Goncalves), 0–3 (6.46) Brandon Hagel (Jake Guentzel, Charles-Edouard D’astous), 1–3 (10.50) Pavol Regenda (Timothy Liljegren, Macklin Celebrini).

Andra perioden: 1–4 (22.49) Darren Raddysh (Nikita Kutjerov, Oliver Bjorkstrand), 1–5 (23.55) Dominic James (Oliver Bjorkstrand), 2–5 (29.50) Pavol Regenda (Jeff Skinner, Timothy Liljegren), 2–6 (34.08) Nikita Kutjerov (Oliver Bjorkstrand, Brayden Point), 2–7 (36.53) Darren Raddysh (Nikita Kutjerov, Nick Paul).

Tredje perioden: 3–7 (56.11) Pavol Regenda (Jeff Skinner).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 3-0-2

Tampa Bay: 5-0-0

Nästa match:

San Jose: Columbus Blue Jackets, hemma, 7 januari 04.00

Tampa Bay: Colorado Avalanche, hemma, 7 januari 01.00