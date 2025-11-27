Tampa Bay fortsätter vinna – 5–1 mot Calgary

Seger för Tampa Bay med 5–1 mot Calgary

Tampa Bays sjätte seger på de senaste sju matcherna

Charle-Edouard D’Astous avgjorde för Tampa Bay

Segertåget fortsätter för Tampa Bay. Mot Calgary på hemmaplan i Amalie Arena på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 5–1 (4–0, 0–0, 1–1) och har nu fem segrar i rad i NHL.

Tampa Bay–Calgary – mål för mål

Tampa Bay stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0 på bara 9.22 i mitten av perioden.

Andra perioden blev mållös.

Joel Farabee reducerade för Calgary efter 1.11 in i tredje perioden på passning från John Beecher och Yan Kuznetsov. Fler mål än så blev det inte för Calgary.

14.23 in i tredje perioden nätade Tampa Bays Nikita Kutjerov framspelad av Brandon Hagel och Darren Raddysh och ökade ledningen.

Lagen möts på nytt i Scotiabank Saddledome den 23 mars.

Fredag 28 november möter Tampa Bay Detroit borta 18.00 och Calgary möter Florida borta 22.00.

Tampa Bay–Calgary 5–1 (4–0, 0–0, 1–1)

NHL, Amalie Arena

Första perioden: 1–0 (0.39) Brandon Hagel (Anthony Cirelli, Nikita Kutjerov), 2–0 (1.26) Charle-Edouard D’Astous (Nick Paul, Jake Guentzel), 3–0 (5.52) Zemgus Girgensons (Yanni Gourde, Pontus Holmberg), 4–0 (10.01) Declan Carlile (Steven Santini, Jake Guentzel).

Tredje perioden: 4–1 (41.11) Joel Farabee (John Beecher, Yan Kuznetsov), 5–1 (54.23) Nikita Kutjerov (Brandon Hagel, Darren Raddysh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 5-0-0

Calgary: 3-0-2

Nästa match:

Tampa Bay: Detroit Red Wings, borta, 28 november

Calgary: Florida Panthers, borta, 28 november