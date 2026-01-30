Tampa Bay fortsätter skörda segrar hemma – vann med 4–1 mot Winnipeg

Tampa Bay gillar att spela på hemmaplan. I Benchmark International Arena mot Winnipeg kom nämligen hemmaseger nummer sju i rad i NHL. Matchen slutade 4–1 (1–0, 2–1, 1–0).

Tampa Bay–Winnipeg – mål för mål

Dominic James gav Tampa Bay ledningen efter 14.58 framspelad av Darren Raddysh och JJ Moser.

Tampa Bay utökade ledningen genom Darren Raddysh efter 1.37 i andra perioden.

Winnipeg reducerade dock till 2–1 genom Kyle Connor efter 12.25 av perioden.

Efter 15.17 gjorde Tampa Bay 3–1 genom Yanni Gourde.

Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.08 kvar att spela genom Nikita Kutjerov assisterad av Yanni Gourde och Zemgus Girgensons.

Darren Raddysh och Yanni Gourde gjorde ett mål och två assist var för Tampa Bay.

Den 6 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Canada Life Centre.

Måndag 2 februari 00.30 spelar Tampa Bay hemma mot Boston. Winnipeg möter Florida borta i Amerant Bank Arena lördag 31 januari 22.00.

Tampa Bay–Winnipeg 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 1–0 (14.58) Dominic James (Darren Raddysh, JJ Moser).

Andra perioden: 2–0 (21.37) Darren Raddysh (Yanni Gourde, Zemgus Girgensons), 2–1 (32.25) Kyle Connor (Dylan Samberg, Mark Scheifele), 3–1 (35.17) Yanni Gourde (Nikita Kutjerov, Darren Raddysh).

Tredje perioden: 4–1 (58.52) Nikita Kutjerov (Yanni Gourde, Zemgus Girgensons).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 4-0-1

Winnipeg: 2-1-2

Nästa match:

Tampa Bay: Boston Bruins, hemma, 2 februari 00.30

Winnipeg: Florida Panthers, borta, 31 januari 22.00