Tampa Bay fortsätter att vinna – har nu fem raka segrar

Tampa Bay segrade – 6–1 mot Florida

Tampa Bays åttonde seger på de senaste nio matcherna

Zemgus Girgensons matchvinnare för Tampa Bay

Det går fortsatt bra för Tampa Bay i NHL. På fredagen mötte laget Florida i Benchmark International Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Florida blev 6–1 (2–0, 2–0, 2–1).

Tampa Bays fina hemmaform håller i sig. Segern var tionde raka i Benchmark International Arena.

Toronto nästa för Tampa Bay

Tampa Bay startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.08 slog Brandon Hagel till efter pass från Victor Hedman. Efter 14.08 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 när Zemgus Girgensons fick träff på passning från Pontus Holmberg och Yanni Gourde.

Efter 1.14 i andra perioden slog Jake Guentzel till på pass av Darren Raddysh och Nikita Kutjerov och gjorde 3–0. Erik Cernak gjorde dessutom 4–0 efter 17.50 framspelad av Ryan McDonagh och Dominic James.

Tampa Bay ökade ledningen till 5–0 genom Pontus Holmberg efter 6.09 i tredje perioden.

Florida reducerade dock till 5–1 genom Mackie Samoskevich efter 9.50 av perioden.

Tampa Bay kunde dock avgöra till 6–1 med 4.19 kvar av matchen genom Oliver Bjorkstrand.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Tampa Bay Lightning har tagit två segrar före den här matchen. Florida Panthers vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa motstånd för Tampa Bay är Toronto. Lagen möts torsdag 26 februari 01.30 i Benchmark International Arena. Florida tar sig an Toronto hemma fredag 27 februari 01.00.

Tampa Bay–Florida 6–1 (2–0, 2–0, 2–1)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 1–0 (2.08) Brandon Hagel (Victor Hedman), 2–0 (14.08) Zemgus Girgensons (Pontus Holmberg, Yanni Gourde).

Andra perioden: 3–0 (21.14) Jake Guentzel (Darren Raddysh, Nikita Kutjerov), 4–0 (37.50) Erik Cernak (Ryan McDonagh, Dominic James).

Tredje perioden: 5–0 (46.09) Pontus Holmberg (Gage Goncalves, Oliver Bjorkstrand), 5–1 (49.50) Mackie Samoskevich (Jesper Boqvist, Anton Lundell), 6–1 (55.41) Oliver Bjorkstrand.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 5-0-0

Florida: 1-0-4

Nästa match:

Tampa Bay: Toronto Maple Leafs, hemma, 26 februari 01.30

Florida: Toronto Maple Leafs, hemma, 27 februari 01.00