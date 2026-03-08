Tampa Bay bröt tunga trenden mot Toronto

Tampa Bay vann med 5–2 mot Toronto

Corey Perry matchvinnare för Tampa Bay

Sjunde förlusten i följd för Toronto

Det blev fyra raka förluster i NHL för Tampa Bay. Men på söndagen borta mot Toronto kom trendbrottet. Matchen i Scotiabank Arena slutade 2–5 (1–4, 0–0, 1–1).

Buffalo nästa för Tampa Bay

I första perioden var det Tampa Bay som var vassast. Laget vann perioden klart med 4–1.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

15.41 in i tredje perioden slog Brandon Hagel till framspelad av Anthony Cirelli och Nikita Kutjerov och ökade ledningen. Nick Robertson stod för målet när Toronto reducerade till 2–5 med 31 sekunder kvar att spela. Fler mål än så blev det inte för Toronto.

Tampa Bays Nikita Kutjerov hade fyra assists.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tampa Bay spelar borta mot Buffalo söndag 8 mars 23.00.

Toronto–Tampa Bay 2–5 (1–4, 0–0, 1–1)

NHL, Scotiabank Arena

Första perioden: 1–0 (4.50) Matias Maccelli (William Nylander), 1–1 (5.36) Ryan McDonagh (Nikita Kutjerov, Brayden Point), 1–2 (12.30) Jake Guentzel (Brayden Point, Nikita Kutjerov), 1–3 (13.48) Corey Perry (Brandon Hagel, Anthony Cirelli), 1–4 (15.06) Oliver Bjorkstrand (Nikita Kutjerov, Jake Guentzel).

Tredje perioden: 1–5 (55.41) Brandon Hagel (Anthony Cirelli, Nikita Kutjerov), 2–5 (59.29) Nick Robertson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Toronto: 0-2-3

Tampa Bay: 1-0-4

Nästa match:

Tampa Bay: Buffalo Sabres, borta, 8 mars 23.00