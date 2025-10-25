Tampa Bay bröt förlustsviten – vann mot Anaheim Ducks

Tampa Bay-seger med 4–3 mot Anaheim Ducks

Anthony Cirelli avgjorde för Tampa Bay

Seger nummer 2 för Tampa Bay

Efter fyra förluster i rad för Tampa Bay i NHL kom en ljusning. Hemma mot Anaheim Ducks kom det efterlängtade trendbrottet. Matchen i Amalie Arena slutade 4–3 (1–0, 2–1, 1–2).

Anthony Cirelli stod för Tampa Bays avgörande mål 16.41 in i tredje perioden.

Tampa Bay–Anaheim Ducks – mål för mål

Tampa Bay tog ledningen efter nio minuter genom Jake Guentzel på pass av Brandon Hagel och Anthony Cirelli. Anaheim Ducks kvitterade till 1–1 genom Jacob Trouba i början av andra perioden i andra perioden.

Tampa Bay gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Jake Guentzel och Anthony Cirelli. Anaheim Ducks reducerade och kvitterade till 3–3 genom Ryan Poehling och Troy Terry i tredje perioden.

Tampa Bay kunde dock avgöra till 4–3 med 3.19 kvar av matchen genom Anthony Cirelli.

Anthony Cirelli gjorde två mål för Tampa Bay och ett målgivande pass.

Tampa Bay har en seger och fyra förluster och 11–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Anaheim Ducks har två vinster och tre förluster och 17–17 i målskillnad. Det här var Tampa Bays andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Anaheim Ducks andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Tampa Bay ligger kvar på åttonde och sista plats i tabellen och Anaheim Ducks på tredje plats.

Den 31 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Honda Center.

Nästa motstånd för Tampa Bay är Vegas. Lagen möts söndag 26 oktober 22.00 i Amalie Arena.

Tampa Bay–Anaheim Ducks 4–3 (1–0, 2–1, 1–2)

NHL, Amalie Arena

Första perioden: 1–0 (9.07) Jake Guentzel (Brandon Hagel, Anthony Cirelli).

Andra perioden: 1–1 (24.45) Jacob Trouba (Troy Terry, Mason McTavish), 2–1 (32.21) Jake Guentzel (Brayden Point, Nikita Kutjerov), 3–1 (34.20) Anthony Cirelli (Brandon Hagel, Victor Hedman).

Tredje perioden: 3–2 (47.11) Ryan Poehling (Ross Johnston), 3–3 (48.07) Troy Terry (Cutter Gauthier, Leo Carlsson), 4–3 (56.41) Anthony Cirelli (Nikita Kutjerov, Victor Hedman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 1-2-2

Anaheim Ducks: 2-1-2

Nästa match:

Tampa Bay: Vegas Golden Knights, hemma, 26 oktober

Anaheim Ducks: Florida Panthers, borta, 29 oktober