Tampa Bay avgjorde i tredje perioden mot Washington

Tampa Bay vann med 3–2 mot Washington

Tampa Bays sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Brandon Hagel matchvinnare för Tampa Bay

Tampa Bay segrade hemma mot Washington i NHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Tampa Bay fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 3–2 (2–1, 0–1, 1–0).

Segern var Tampa Bays sjunde på de senaste åtta matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

NY Rangers nästa för Tampa Bay

Washington tog ledningen i början av första perioden genom Brandon Duhaime.

Jake Guentzel och Emil Lilleberg gjorde att Tampa Bay vände till underläget till ledning med 2–1. Efter 17.08 i andra perioden slog John Carlson till och kvitterade för Washington. 8.42 in i tredje perioden nätade Tampa Bays Brandon Hagel och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Det här var Tampa Bays femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Washingtons fjärde uddamålsförlust.

Lagens första möte för säsongen vann Washington Capitals med 3–2 efter förlängning .

Nästa motstånd för Tampa Bay är NY Rangers. Lagen möts torsdag 13 november 01.00 i Amalie Arena. Washington tar sig an Carolina borta onsdag 12 november 01.00.

Tampa Bay–Washington 3–2 (2–1, 0–1, 1–0)

NHL, Amalie Arena

Första perioden: 0–1 (4.12) Brandon Duhaime (Ethen Frank, Nic Dowd), 1–1 (6.13) Emil Lilleberg (Jake Guentzel, Charle-Edouard D’Astous), 2–1 (15.27) Jake Guentzel (Victor Hedman, Brandon Hagel).

Andra perioden: 2–2 (37.08) John Carlson.

Tredje perioden: 3–2 (48.42) Brandon Hagel.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 4-0-1

Washington: 1-1-3

Nästa match:

Tampa Bay: New York Rangers, hemma, 13 november

Washington: Carolina Hurricanes, borta, 12 november