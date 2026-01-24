Tampa Bay avgjorde i straffläggningen borta mot Chicago

Tampa Bay-seger med 2–1 efter straffar

Tampa Bays nionde seger på de senaste tio matcherna

Dominic James matchvinnare för Tampa Bay

Det blev en riktigt tajt match när Chicago tog emot Tampa Bay i NHL. Matchen avgjordes först efter straffar där bortalaget var starkast. Slutresultatet blev 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1). Det avgörande straffmålet stod Dominic James för.

Chicago–Tampa Bay – mål för mål

Chicago tog ledningen efter 17.42 genom Ryan Greene på passning från Nick Lardis och Oliver Moore.

Efter 18.42 i andra perioden nätade Nikita Kutjerov på pass av Brandon Hagel och Anthony Cirelli och kvitterade för Tampa Bay.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Tampa Bays Dominic James satte den avgörande straffen för gästerna.

När lagen möttes senast vann Chicago med 3–2.

I nästa omgång har Chicago Florida hemma i United Center, måndag 26 januari 01.00. Tampa Bay spelar borta mot Columbus söndag 25 januari 01.00.

Chicago–Tampa Bay 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1)

NHL, United Center

Första perioden: 1–0 (17.42) Ryan Greene (Nick Lardis, Oliver Moore).

Andra perioden: 1–1 (38.42) Nikita Kutjerov (Brandon Hagel, Anthony Cirelli).

Straffar: 1–2 (65.00) Dominic James.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 2-1-2

Tampa Bay: 4-1-0

Nästa match:

Chicago: Florida Panthers, hemma, 26 januari 01.00

Tampa Bay: Columbus Blue Jackets, borta, 25 januari 01.00