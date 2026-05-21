Schweiz slog Storbritannien i VM Grupp A herr

Schweiz-seger med 4–1 mot Storbritannien

Schweiz femte seger på de senaste fem matcherna

Nino Niederreiter med två mål för Schweiz

Schweiz vann i VM Grupp A herr med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) hemma mot Storbritannien.

Schweiz har nu fem raka segrar. Storbritannien har fyra förluster i rad.

Nico Hischier gjorde matchvinnande målet

Nino Niederreiter gjorde 1–0 till Schweiz efter fem minuters spel efter förarbete av Roman Josi och Dominik Egli.

Schweiz gjorde två mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Nico Hischier och Simon Knak.

Storbritannien reducerade dock till 3–1 genom Joshua Waller efter 14.53 av perioden.

12.53 in i tredje perioden fick Nino Niederreiter utdelning återigen på pass av Timo Meier och Nico Hischier och ökade ledningen.

Schweiz har nu 15 poäng efter fem spelade matcher medan Storbritannien är utan poäng efter fyra matcher.

Lördag 23 maj 16.20 spelar Schweiz hemma mot Ungern. Storbritannien möter Finland borta fredag 22 maj 20.20.

Schweiz–Storbritannien 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

VM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (5.05) Nino Niederreiter (Roman Josi, Dominik Egli).

Andra perioden: 2–0 (21.02) Nico Hischier, 3–0 (28.01) Simon Knak (Damien Riat, Janis Jerome Moser), 3–1 (34.53) Joshua Waller (Liam Kirk, Mark Richardson).

Tredje perioden: 4–1 (52.53) Nino Niederreiter (Timo Meier, Nico Hischier).

Utvisningar, Schweiz: 3×2 min. Storbritannien: 4×2 min.