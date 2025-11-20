Täby vände underläge till seger

Täby vann med 4–3 mot Huddinge IK

Tim Münger med två mål för Täby

Fjärde raka nederlaget för Huddinge IK

Täby hade problem och låg under med 0–3 efter två perioder i matchen i U18 regional öst topp 6 herr mot Huddinge IK i Tibble Ishall. Men laget vände underläge till seger, till slut blev det 4–3 (0–3, 0–0, 4–0) för hemmalaget Täby.

Täbys Tim Münger tvåmålsskytt

Huddinge IK stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Andra perioden blev mållös.

Täby vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 0–3 till 4–3 i tredje perioden. Täbys mål gjordes av Tim Münger 2, Alfred Lindberg och Daniel Kazimov. Müngers 4–3-mål kom med knappt fem minuter kvar av matchen.

Båda lagen har haft en tuff start på serien. Täby tog nu sin första seger och Huddinge IK är helt utan poäng efter fyra spelade matcher.

Säsongens första möte lagen emellan vann Huddinge IK med 3–2 efter straffar.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 23 november. Då möter Täby SSK U18 i Scaniarinken 15.00. Huddinge IK tar sig an Almtuna hemma 11.00.

Täby–Huddinge IK 4–3 (0–3, 0–0, 4–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Tibble Ishall

Första perioden: 0–1 (5.20) Hampus Nordlander (Hugo Christersson), 0–2 (16.37) Oscar Gisslander (Edvin Vintheden), 0–3 (18.41) Anton Skoog Sjölund (Elias Fredriksson, Emil Forslund).

Tredje perioden: 1–3 (47.09) Tim Münger (Vincent Bäckdahl), 2–3 (47.53) Daniel Kazimov, 3–3 (50.33) Alfred Lindberg (Ludvig Langermo Neuman), 4–3 (55.21) Tim Münger (Filip Leijonhielm, Vincent Bäckdahl).

Nästa match:

Täby: Södertälje SK, borta, 23 november

Huddinge IK: Almtuna IS, hemma, 23 november