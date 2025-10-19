Täby besegrade Brinken med 3–1

Täby-seger med 3–1 mot Brinken

Filip Leijonhielm matchvinnare för Täby

Sjätte förlusten i följd för Brinken

Täby besegrade Brinken på hemmaplan i söndagens möte i U18 regional öst herr. 3–1 (1–0, 2–0, 0–1) slutade matchen.

I och med detta har Brinken sex förluster i rad.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för Täby, som nu har fyra raka segrar.

Täby–Brinken – mål för mål

Täby tog ledningen efter elva minuters spel genom Tim Münger assisterad av Filip Leijonhielm och Vincent Bäckdahl. Täby startade andra perioden bäst och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Filip Leijonhielm och Markus Malmgren. Brinken reducerade till 3–1 redan efter efter 3.15 i tredje perioden genom Hugo Friberg. Mer än så blev det dock inte för Brinken.

Täbys Tim Münger stod för ett mål och två assists.

Täby har tre segrar och två förluster och 18–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Brinken har fem förluster och 8–24 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Täby på sjätte plats i tabellen medan Brinken är på elfte plats. Täby var elva i tabellen för 18 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Nästa motstånd för Täby är SSK U18. Lagen möts torsdag 23 oktober 19.30 i Tibble Ishall. Brinken tar sig an Djurgården borta tisdag 21 oktober 19.00.

Täby–Brinken 3–1 (1–0, 2–0, 0–1)

U18 regional öst herr, Tibble Ishall

Första perioden: 1–0 (11.55) Tim Münger (Filip Leijonhielm, Vincent Bäckdahl).

Andra perioden: 2–0 (20.57) Filip Leijonhielm (Vincent Bäckdahl, Tim Münger), 3–0 (30.28) Markus Malmgren (Tim Münger, Sixten Nilson).

Tredje perioden: 3–1 (43.15) Hugo Friberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 3-1-1

Brinken: 0-1-4

Nästa match:

Täby: Södertälje SK, hemma, 23 oktober

Brinken: Djurgårdens IF, borta, 21 oktober