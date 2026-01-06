Täby avgjorde i tredje perioden – vann mot Östersunds IK U18

Täby vann med 7–5 mot Östersunds IK U18

Filip Leijonhielm med två mål för Täby

Andra förlusten i rad för Östersunds IK U18

Täby vann matchen borta mot Östersunds IK U18 i U18 Nationell norra herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Täby drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 5–7 (2–0, 2–4, 1–3).

Det här var första segern för Täby, efter förlust med 3–4 mot Timrå IK U18 i premiären.

Filip Leijonhielm tvåmålsskytt för Täby

Neo Kristoffersson gav Östersunds IK U18 ledningen efter 5.19 på pass av Edvin Bertils.

Laget gjorde 2–0 när Neo Bergman fick träff med assist av Sigge Forsell och Noel Svedén efter 6.13.

Täby förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–4 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Täby hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.32 genom Olle Fredén Ericsson och gick upp till 4–6 innan Östersunds IK U18 svarade.

Till slut blev det 5–7 till Täby.

Filip Leijonhielm gjorde två mål för Täby och spelade fram till två mål och Tim Münger stod för tre poäng, varav ett mål. Neo Kristoffersson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål för Östersunds IK U18 och Olle Bergström gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Lagen möts på nytt i Tibble Ishall den 15 februari.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 10 januari. Då möter Östersunds IK U18 Luleå U18 i Östersund Arena 14.45. Täby tar sig an Brynäs borta 11.00.

Östersunds IK U18–Täby 5–7 (2–0, 2–4, 1–3)

U18 Nationell norra herr, Östersund Arena

Första perioden: 1–0 (5.19) Neo Kristoffersson (Edvin Bertils), 2–0 (6.13) Neo Bergman (Sigge Forsell, Noel Svedén).

Andra perioden: 2–1 (22.10) Viggo Låhdö (Tim Münger, Filip Leijonhielm), 2–2 (25.48) Daniel Kazimov (Viggo Låhdö, Olle Fredén Ericsson), 3–2 (27.39) Olle Bergström (Ted Forss, Neo Kristoffersson), 4–2 (33.05) Aldin Huzejrovic (Neo Kristoffersson, Olle Bergström), 4–3 (38.44) Tim Münger (Vincent Bäckdahl, Filip Leijonhielm), 4–4 (39.24) Filip Leijonhielm (Tim Münger, Markus Malmgren).

Tredje perioden: 4–5 (41.32) Olle Fredén Ericsson (Loke Börjeson, Svante Söderholm), 4–6 (55.19) Filip Leijonhielm (Alfred Lindberg, Markus Malmgren), 5–6 (58.07) Edvin Bertils (Neo Kristoffersson, Olle Bergström), 5–7 (59.51) Vincent Bäckdahl (Loke Börjeson).

Nästa match:

Östersunds IK U18: Luleå HF, hemma, 10 januari 14.45

Täby: Brynäs IF, borta, 10 januari 11.00