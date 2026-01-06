Sviten håller i sin för Tranås – 6–2 mot Skövde HC

Tranås vann med 6–2 mot Skövde HC

Hugo Johansson med två mål för Tranås

Olle Gustafsson avgjorde för Tranås

Segertåget fortsätter för Tranås efter ny vinst. Mot Skövde HC på hemmaplan i Tranås Åkeri Arena på tisdagen vann med 6–2 (2–1, 2–1, 2–0) och har nu fyra segrar i rad i U20 Div 1 B syd vår herr.

Tranås Hugo Johansson tvåmålsskytt

Tranås startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Hugo Johansson och Elias Lindén innan Skövde HC svarade och gjorde 2–1 genom Leo Brunstedt.

Tranås utökade ledningen igen genom Olle Gustafsson efter 2.50 i andra perioden.

Skövde HC reducerade dock till 3–2 genom Leo Brunstedt efter 6.05 av perioden.

Efter 6.21 gjorde Tranås 4–2 genom Daniel Chamoun.

10.10 in i tredje perioden slog Vincent Sjöö-Laisio till framspelad av Liam Dufva och ökade ledningen.

Efter 15.24 nätade Hugo Johansson återigen på pass av Leo Andersson och ökade ledningen för Tranås. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Tranås har nu elva poäng efter fyra spelade matcher medan Skövde HC har tre poäng efter tre matcher.

Den 31 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Billingehov.

I nästa omgång har Tranås Mjölby borta i ProTrain Arena, tisdag 13 januari 19.30. Skövde HC spelar hemma mot Mjölby lördag 10 januari 14.00.

Tranås–Skövde HC 6–2 (2–1, 2–1, 2–0)

U20 Div 1 B syd vår herr, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (13.08) Hugo Johansson (Leo Andersson), 2–0 (18.55) Elias Lindén, 2–1 (19.41) Leo Brunstedt.

Andra perioden: 3–1 (22.50) Olle Gustafsson (Daniel Chamoun), 3–2 (26.05) Leo Brunstedt (Anton Pirinen), 4–2 (26.21) Daniel Chamoun (Olle Gustafsson, Elias Lindén).

Tredje perioden: 5–2 (50.10) Vincent Sjöö-Laisio (Liam Dufva), 6–2 (55.24) Hugo Johansson (Leo Andersson).

Nästa match:

Tranås: Mjölby HC, borta, 13 januari 19.30

Skövde HC: Mjölby HC, hemma, 10 januari 14.00