Sviten håller i sin för SDE – 2–0 mot Linköping

SDE vann med 2–0 mot Linköping

SDE:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Samantha Cogan matchvinnare för SDE

Segertåget fortsätter för SDE. Mot Linköping på bortaplan i Saab Arena på måndagen blev det seger igen. Laget vann med 2–0 (2–0, 0–0, 0–0) och har nu tio segrar i rad i SDHL.

Det här var SDE:s femte nolla den här säsongen.

Luleå nästa för SDE

SDE började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.48 slog Samantha Cogan till efter pass från Kayleigh Hamers.

Laget ökade ledningen till 0–2 efter 17.38 genom Jessica Adolfsson på pass av Gabrielle David och Samantha Cogan.

Andra perioden blev mållös.

Tredje perioden blev mållös och SDE höll i sin 2–0-ledning och vann.

Linköping tar sig an Frölunda HC i nästa match hemma söndag 4 januari 16.00. SDE möter Luleå borta fredag 9 januari 18.00.

Linköping–SDE 0–2 (0–2, 0–0, 0–0)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 0–1 (3.48) Samantha Cogan (Kayleigh Hamers), 0–2 (17.38) Jessica Adolfsson (Gabrielle David, Samantha Cogan).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 1-0-4

SDE: 5-0-0

Nästa match:

Linköping: Frölunda HC, hemma, 4 januari 16.00

SDE: Luleå/MSSK, borta, 9 januari 18.00