Sviten håller i sin för Nässjö – 4–1 mot Gislaved

Nässjö segrade – 4–1 mot Gislaved

Nässjös fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kalle Westerström avgjorde för Nässjö

Nässjö är svårslaget i U20 Div 1 C syd vår herr. Mot Gislaved på bortaplan i Gislerinken på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 4–1 (1–0, 1–1, 2–0) och har nu fyra segrar i rad.

Lenhovda nästa för Nässjö

Nässjö tog ledningen efter 16.52 genom Hugo Ivarsson på pass av Albin Liljengren och Vilmer Jädernäs.

Gislaved kvitterade till 1–1 redan efter efter 2.40 i andra perioden genom Adam Andersson med assist av Walter Åqvist och Douglas Lindberg. Efter 19.36 i andra perioden nätade Kalle Westerström på pass av Wilmer Nyberg och Wilmer Bellander och gav Nässjö ledningen.

7.16 in i tredje perioden fick Hugo Friman utdelning framspelad av Oscar Eriksson och Vilmer Jädernäs och ökade ledningen. Efter 12.07 nätade Albin Liljengren framspelad av Robin Paulin och ökade ledningen för Nässjö.

Gislaved har nu sex poäng efter fyra spelade matcher medan Nässjö har 13 poäng efter fem matcher.

Den 17 februari möts lagen återigen, då i Höglandsrinken.

Gislaved tar sig an Värnamo i nästa match borta lördag 17 januari 12.40. Nässjö möter samma dag 14.00 Lenhovda hemma.

Gislaved–Nässjö 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

U20 Div 1 C syd vår herr, Gislerinken

Första perioden: 0–1 (16.52) Hugo Ivarsson (Albin Liljengren, Vilmer Jädernäs).

Andra perioden: 1–1 (22.40) Adam Andersson (Walter Åqvist, Douglas Lindberg), 1–2 (39.36) Kalle Westerström (Wilmer Nyberg, Wilmer Bellander).

Tredje perioden: 1–3 (47.16) Hugo Friman (Oscar Eriksson, Vilmer Jädernäs), 1–4 (52.07) Albin Liljengren (Robin Paulin).

Nästa match:

Gislaved: Värnamo GIK, borta, 17 januari 12.40

Nässjö: Lenhovda IF, hemma, 17 januari 14.00