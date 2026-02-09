Sviten håller i sin för Grums IK 2 – 5–1 mot Viking HC J18

Grums IK 2 är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Viking HC J18 hemma i Billerudhallen på måndagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 5–1 (1–0, 3–1, 1–0) innebär att Grums IK 2 nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 västra D vår och är fortfarande obesegrat i år.

Grums IK 2–Viking HC J18 – mål för mål

Grums IK 2 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.50 slog Viggo Mörk till med assist av David Palm och Viggo Johansson.

Viking HC J18 kvitterade till 1–1 genom Hugo Sjöde i andra perioden.

Grums IK 2 stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 4–1 på bara 3.22.

9.28 in i tredje perioden satte Ludvig Lindahl pucken framspelad av Viggo Mörk och ökade ledningen.

Grums IK 2 har nu elva poäng efter fyra spelade matcher medan Viking HC J18 har fem poäng efter fem matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Grums IK:2 vunnit.

Grums IK 2 tar sig an Arvika/Charlottenberg/Forshaga i nästa match hemma söndag 22 februari 16.30. Viking HC J18 möter Kristinehamns HT J18 borta fredag 20 februari 19.20.

Grums IK 2–Viking HC J18 5–1 (1–0, 3–1, 1–0)

U18 division 1 västra D vår, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (3.50) Viggo Mörk (David Palm, Viggo Johansson).

Andra perioden: 1–1 (27.40) Hugo Sjöde (Leo Berg), 2–1 (28.42) Albin Holmstrand (Nils Forsgren), 3–1 (30.15) David Palm (Harry Malmqvist From), 4–1 (32.04) Adam Nordström (Ludvig Lindahl).

Tredje perioden: 5–1 (49.28) Ludvig Lindahl (Viggo Mörk).

Nästa match:

Grums IK 2: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, hemma, 22 februari 16.30

Viking HC J18: Kristinehamns HT, borta, 20 februari 19.20