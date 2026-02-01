Sviten håller i sin för Dallas – 3–2 mot Utah Mammoth

Dallas är svårslaget i NHL. Mot Utah Mammoth på bortaplan i Delta Center på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 3–2 (3–1, 0–0, 0–1) och har nu fyra segrar i rad.

Utah Mammoth–Dallas – mål för mål

Dallas tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.11 genom Thomas Harley och gick upp till 0–2. Utah Mammoth kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Dallas dock ryckt åt sig ledningen med 1–3.

Andra perioden blev mållös.

6.40 in i tredje perioden fick Kailer Yamamoto utdelning återigen framspelad av John-Jason Peterka och Barrett Hayton och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Utah Mammoth.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Tisdag 3 februari spelar Utah Mammoth hemma mot Vancouver 03.30 och Dallas mot Winnipeg hemma 02.30 i American Airlines Center.

Utah Mammoth–Dallas 2–3 (1–3, 0–0, 1–0)

NHL, Delta Center

Första perioden: 0–1 (2.11) Thomas Harley (Mavrik Bourque, Jamie Benn), 0–2 (7.40) Wyatt Johnston (Mikko Rantanen, Jason Robertson), 1–2 (10.23) Kailer Yamamoto (John-Jason Peterka, John Marino), 1–3 (16.37) Matt Duchene (Jamie Benn, Sam Steel).

Tredje perioden: 2–3 (46.40) Kailer Yamamoto (John-Jason Peterka, Barrett Hayton).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 2-0-3

Dallas: 4-0-1

Nästa match:

Utah Mammoth: Vancouver Canucks, hemma, 3 februari 03.30

Dallas: Winnipeg Jets, hemma, 3 februari 02.30