Sviten håller i sin för Buffalo – 4–1 mot Dallas

Buffalos tionde seger på de senaste tio matcherna

Tage Thompson tvåmålsskytt för Buffalo

Buffalo är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Dallas borta i American Airlines Center på torsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 1–4 (1–0, 0–2, 0–2) innebär att Buffalo nu har tio segrar i följd i NHL.

Bowen Byram gjorde avgörande målet

Dallas började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 15 sekunder slog Mavrik Bourque till med assist av Jason Robertson och Miro Heiskanen.

Efter 7.44 i andra perioden slog Josh Doan till framspelad av Tage Thompson och kvitterade för Buffalo.

Bowen Byram gjorde dessutom 1–2 efter 17.05 på pass av Noah Östlund och Alex Tuch.

9.21 in i tredje perioden fick Tage Thompson utdelning på pass av Josh Doan och Bowen Byram och ökade ledningen.

Efter 11.35 slog Tage Thompson till på nytt framspelad av Noah Östlund och Owen Power och ökade ledningen för Buffalo.

Tage Thompson gjorde två mål för Buffalo och spelade fram till ett mål.

Lagen spelar mot varandra igen den 16 april i KeyBank Center.

I nästa match möter Dallas Chicago borta på fredag 2 januari 02.30. Buffalo möter Columbus lördag 3 januari 21.00 borta.

Dallas–Buffalo 1–4 (1–0, 0–2, 0–2)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 1–0 (0.15) Mavrik Bourque (Jason Robertson, Miro Heiskanen).

Andra perioden: 1–1 (27.44) Josh Doan (Tage Thompson), 1–2 (37.05) Bowen Byram (Noah Östlund, Alex Tuch).

Tredje perioden: 1–3 (49.21) Tage Thompson (Josh Doan, Bowen Byram), 1–4 (51.35) Tage Thompson (Noah Östlund, Owen Power).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 2-2-1

Buffalo: 5-0-0

Nästa match:

Dallas: Chicago Blackhawks, borta, 2 januari 02.30

Buffalo: Columbus Blue Jackets, borta, 3 januari 21.00