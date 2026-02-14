Sviten håller i sin för Boo – 8–3 mot Tierps HK U18
- Boo-seger med 8–3 mot Tierps HK U18
- Boos sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Femte raka segern för Boo
Boo visar fin form i U18 allettan östra fortsättningsserie. På lördagen mötte laget Tierps HK U18 på bortaplan i Vegahallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Tierps HK U18 blev 8–3.
Väsby nästa för Boo
Resultatet innebär att Tierps HK U18 ligger kvar på åttonde plats och Boo på tredje plats i tabellen. Noteras kan att Tierps HK U18 sedan den 24 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.
När lagen möttes senast vann Boo med 6–1.
Torsdag 19 februari möter Tierps HK U18 Eskilstuna Linden Hockey borta 19.30 och Boo möter Väsby hemma 19.45.
