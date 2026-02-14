Sviten håller i sin för Boo – 8–3 mot Tierps HK U18

Boo-seger med 8–3 mot Tierps HK U18

Boos sjätte seger på de senaste sju matcherna

Femte raka segern för Boo

Boo visar fin form i U18 allettan östra fortsättningsserie. På lördagen mötte laget Tierps HK U18 på bortaplan i Vegahallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fem matcher i rad. Segerresultatet mot Tierps HK U18 blev 8–3.

Väsby nästa för Boo

Resultatet innebär att Tierps HK U18 ligger kvar på åttonde plats och Boo på tredje plats i tabellen. Noteras kan att Tierps HK U18 sedan den 24 januari har tappat fyra placeringar i tabellen.

När lagen möttes senast vann Boo med 6–1.

Torsdag 19 februari möter Tierps HK U18 Eskilstuna Linden Hockey borta 19.30 och Boo möter Väsby hemma 19.45.