Sviten håller i sig – IFK Täby HC förlorade mot Nacka

Nacka segrade – 3–1 mot IFK Täby HC

Rasmus Höök avgjorde för Nacka

Åttonde förlusten i rad för IFK Täby HC

Matchen i Nacka Ishall blev den åttonde raka utan seger för IFK Täby HC när laget mötte Nacka borta i U20 region öst fortsättning herr. Slutresultatet blev 3–1 (1–0, 2–0, 0–1).

Det var hemmaseger nummer fyra i rad för Nacka.

Flemingsberg nästa för Nacka

Alexander Reason gav Nacka ledningen efter 5.03 framspelad av William Kolm och Storm Aho-Schjölin.

Efter 52 sekunder i andra perioden slog Rasmus Höök till framspelad av Sam Lindhagen Mellbin och gjorde 2–0. Storm Aho-Schjölin gjorde dessutom 3–0 efter 4.10 på pass av Hugo Mikaelsson och Sam Lindhagen Mellbin.

14.00 in i tredje perioden slog Viktor Winberg till på pass av Erik Fellers och Alexander Engelhardt och reducerade. Mer än så blev det dock inte för IFK Täby HC.

När lagen senast möttes vann Täby med 3–2 efter förlängning .

Nästa motstånd för Nacka är Flemingsberg. IFK Täby HC tar sig an IK Göta hemma. Båda matcherna spelas lördag 21 februari 16.00.

Nacka–IFK Täby HC 3–1 (1–0, 2–0, 0–1)

U20 region öst fortsättning herr, Nacka Ishall

Första perioden: 1–0 (5.03) Alexander Reason (William Kolm, Storm Aho-Schjölin).

Andra perioden: 2–0 (20.52) Rasmus Höök (Sam Lindhagen Mellbin), 3–0 (24.10) Storm Aho-Schjölin (Hugo Mikaelsson, Sam Lindhagen Mellbin).

Tredje perioden: 3–1 (54.00) Viktor Winberg (Erik Fellers, Alexander Engelhardt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nacka: 3-0-2

IFK Täby HC: 0-0-5

Nästa match:

Nacka: Flemingsbergs IK, borta, 21 februari 16.00

IFK Täby HC: IK Göta, hemma, 21 februari 16.00