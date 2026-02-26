Sviten håller i sig – Enköping förlorade mot Värmdö

Matchen i Bahcohallen blev den åttonde raka utan seger för Enköping när laget mötte Värmdö hemma i U18 regional öst fortsättning vår. Slutresultatet blev 3–7 (1–3, 0–2, 2–2).

Enköping tog ledningen i första perioden genom Joakim Ståhl.

Värmdö vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen.

Efter 10.55 i andra perioden nätade Lucas Asplund på nytt på pass av Edvin Boström och David Svedlund och gjorde 1–4. David Svedlund gjorde dessutom 1–5 efter 13.10 framspelad av Alexander Nevala Karlman och Edvin Boström.

Enköping reducerade dock till 2–5 genom Anton Tolar efter 8.32 av perioden.

Värmdö gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 2–5 till 2–7, målen av Anton Aminoff och Alexander Nevala Karlman och punkterade matchen.

Anton Tolar reducerade förvisso men närmare än 3–7 kom inte Enköping. Värmdö tog därmed en stabil seger.

Värmdös Edvin Boström stod för sex poäng, varav ett mål och Alexander Nevala Karlman gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Enköping har fem förluster och 8–31 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Värmdö har tre vinster och två förluster och 19–18 i målskillnad.

Med tre omgångar kvar är Enköping sist i serien medan Värmdö är på femte plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Värmdö HC har tagit två segrar före den här matchen. Enköpings SK HK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 1 mars möter Enköping Viggbyholm borta 16.40 och Värmdö möter Nacka borta 18.30.

Enköping–Värmdö 3–7 (1–3, 0–2, 2–2)

U18 regional öst fortsättning vår, Bahcohallen

Första perioden: 1–0 (10.53) Joakim Ståhl (Einar Genberg, Tore Ljung), 1–1 (11.36) Lucas Asplund (Victor Svedlund, Edvin Boström), 1–2 (18.08) Zebulon Pavlicek (Alexander Nevala Karlman, Erik Lindroth), 1–3 (19.14) Edvin Boström (Victor Svedlund).

Andra perioden: 1–4 (30.55) Lucas Asplund (Edvin Boström, David Svedlund), 1–5 (33.10) David Svedlund (Alexander Nevala Karlman, Edvin Boström).

Tredje perioden: 2–5 (48.32) Anton Tolar (Svante Lilja, Hampus Holmberg), 2–6 (52.59) Anton Aminoff (Edvin Boström), 2–7 (56.53) Alexander Nevala Karlman (Edvin Boström), 3–7 (58.08) Anton Tolar (Oscar Walter, Svante Lilja).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 0-0-5

Värmdö: 3-0-2

Nästa match:

Enköping: Viggbyholms IK, borta, 1 mars 16.40

Värmdö: Nacka HK, borta, 1 mars 18.30