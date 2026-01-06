Sverige vann på hemmaplan mot Tjeckien

Sverige segrade – 4–2 mot Tjeckien

Sascha Boumedienne avgjorde för Sverige

Tre raka mål av Sverige

Det blev Sverige som vann på hemmaplan mot Tjeckien i första matchen i JVM Final herr. 4–2 (1–0, 1–0, 2–2) slutade matchen på tisdagen.

Sverige–Tjeckien – mål för mål

Sverige tog ledningen efter 14 minuters spel genom Casper Juustovaara Karlsson efter förarbete av Jack Berglund.

Efter 9.21 i andra perioden slog Victor Eklund till framspelad av Jack Berglund och Ivar Stenberg och gjorde 2–0.

Efter 3.47 i tredje perioden ökade Sverige på till 3–0 genom Sascha Boumedienne.

Adam Jiricek reducerade dock för Tjeckien med bara tre minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Sverige kunde dock avgöra till 4–2 med åtta sekunder kvar av matchen genom Ivar Stenberg.

Ivar Stenberg gjorde ett mål för Sverige och två målgivande passningar.

När lagen senast möttes blev det seger för Tjeckien med 3–2.

Sverige–Tjeckien 4–2 (1–0, 1–0, 2–2)

JVM Final herr

Första perioden: 1–0 (14.46) Casper Juustovaara Karlsson (Jack Berglund).

Andra perioden: 2–0 (29.21) Victor Eklund (Jack Berglund, Ivar Stenberg).

Tredje perioden: 3–0 (43.47) Sascha Boumedienne (Ivar Stenberg, Viggo Björck), 3–1 (57.36) Adam Jiricek (Jakub Fibigr, Vaclav Nestrasil), 3–2 (59.36) Matej Kubiesa (Jakub Fibigr, Vojtech Cihar), 4–2 (59.52) Ivar Stenberg (Victor Eklund, Viggo Björck).