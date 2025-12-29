Sverige vann på bortaplan mot Tyskland

Sverige-seger med 8–1 mot Tyskland

Viggo Björck avgjorde för Sverige

Tredje raka segern för Sverige

Det blev seger för Sverige på bortaplan mot Tyskland i JVM Grupp A herr, med 8–1 (1–1, 4–0, 3–0).

Det var Sveriges femte raka seger mot Tyskland.

Tyskland–Sverige – mål för mål

Anton Frondell gjorde 1–0 till Sverige efter bara 1.45 efter förarbete från Alfons Freij och Victor Eklund.

1–1 kom efter 7.04 när Elias Pul hittade rätt framspelad av Maxim Schaefer.

I andra perioden var det Sverige som var vassast och gick från 1–1 till 1–5 genom två mål av Viggo Björck, ett mål av Jack Berglund och ett mål av Felix Öhrqvist.

Sverige fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Anton Frondell, Jack Berglund och Liam Danielsson.

Tyskland har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Sverige har nio poäng.

I sista matchen möter Tyskland Schweiz borta på tisdag 30 december 20.00.

Tyskland–Sverige 1–8 (1–1, 0–4, 0–3)

JVM Grupp A herr

Första perioden: 0–1 (1.45) Anton Frondell (Alfons Freij, Victor Eklund), 1–1 (7.04) Elias Pul (Maxim Schaefer).

Andra perioden: 1–2 (21.03) Viggo Björck (Sascha Boumedienne, Felix Öhrqvist), 1–3 (28.11) Jack Berglund (Leo Sahlin Wallenius, Felix Carell), 1–4 (35.26) Viggo Björck (Leo Sahlin Wallenius, Liam Danielsson), 1–5 (39.29) Felix Öhrqvist (Sascha Boumedienne).

Tredje perioden: 1–6 (45.34) Anton Frondell (Alfons Freij), 1–7 (57.25) Liam Danielsson (Lucas Pettersson, Eddie Genborg), 1–8 (59.59) Jack Berglund.