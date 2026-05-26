Sverige vann mot Slovakien

Seger för Sverige med 4–2 mot Slovakien

Ivar Stenberg matchvinnare för Sverige

Tredje raka förlusten för Slovakien

Sverige vann i VM Grupp B herr med 4–2 (1–1, 2–1, 1–0) hemma mot Slovakien.

Sverige–Slovakien – mål för mål

Slovakien tog ledningen efter fyra minuter genom Martin Chromiak assisterad av Adam Sykora och Patrik Koch. Sverige kvitterade genom Anton Frondell efter förarbete från Joel Persson och Mattias Ekholm efter 16.01.

Sverige gjorde två mål i andra perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Jakob Silfverberg och Ivar Stenberg.

Slovakien reducerade dock till 3–2 genom Marek Hrivik med 3.21 kvar att spela av perioden.

Sverige punkterade matchen med ett 4–2-mål med 2.00 kvar att spela genom Oliver Ekman-Larsson. Därmed hade Sverige vänt matchen.

Sverige–Slovakien 4–2 (1–1, 2–1, 1–0)

VM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (4.54) Martin Chromiak (Adam Sykora, Patrik Koch), 1–1 (16.01) Anton Frondell (Joel Persson, Mattias Ekholm).

Andra perioden: 2–1 (22.50) Jakob Silfverberg (Carl Grundström, Jacob Larsson), 3–1 (30.56) Ivar Stenberg (Lucas Raymond, Viggo Björck), 3–2 (36.39) Marek Hrivik (Martin Fasko-Rudas, Mislav Rosandic).

Tredje perioden: 4–2 (59.00) Oliver Ekman-Larsson.

Utvisningar, Sverige: 4×2 min. Slovakien: 2×2 min.

Skott: 19–24 (6–11, 7–7, 6–6)

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sverige: 3-0-2

Slovakien: 2-0-3