Sverige vann i JVM Grupp A herr mot Schweiz

Sverige vann med 4–2 mot Schweiz

Andra raka segern för Sverige

Sverige vann på hemmaplan mot Schweiz i JVM Grupp A herr, med 4–2 (1–1, 0–1, 3–0).

Sverige vann därmed för femte matchen i rad mot just Schweiz.

Det var andra raka för Sverige, efter 3–2-segern mot Slovakien i första matchen.

I en tidigare match under dagen förlorade Schweiz på hemmaplan mot USA med 1–2.

Lucas Pettersson gjorde två mål för Sverige

Eric Nilson gjorde 1–0 till Sverige efter bara 53 sekunder efter pass från Leo Sahlin Wallenius.

Schweiz kvitterade när Beni Waidacher fick träff efter förarbete från Leon Muggli och Daniil Ustinkov efter 14.27.

Schweiz gjorde också 1–2 efter 18.22 i andra perioden när Lars Steiner slog till framspelad av Daniil Ustinkov och Leon Muggli.

Sverige gjorde dock tre raka mål i tredje perioden och gick från underläge 1–2 till ledning med 4–2. Det sista målet kom med 47 sekunder kvar av matchen.

Sverige tar sig an Tyskland i nästa match borta måndag 29 december 19.00. Schweiz möter Tyskland hemma tisdag 30 december 20.00.

Sverige–Schweiz 4–2 (1–1, 0–1, 3–0)

JVM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (0.53) Eric Nilson (Leo Sahlin Wallenius), 1–1 (14.27) Beni Waidacher (Leon Muggli, Daniil Ustinkov).

Andra perioden: 1–2 (38.22) Lars Steiner (Daniil Ustinkov, Leon Muggli).

Tredje perioden: 2–2 (40.57) Viggo Björck (Alfons Freij, Anton Frondell), 3–2 (46.28) Lucas Pettersson (Liam Danielsson), 4–2 (59.13) Lucas Pettersson (Ivar Stenberg).