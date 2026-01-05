Sverige segrade efter rysare

Sverige vann mot Finland i JVM Semifinal herr efter straffar på hemmaplan med 4–3 (1–1, 2–1, 0–1, 0–0, 1–0) och är klart för final.

Sverige–Finland – mål för mål

Sverige startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 36 sekunder slog Linus Eriksson till efter förarbete från Anton Frondell och Victor Eklund.

Finland kvitterade när Atte Joki hittade rätt på passning från Aron Kiviharju efter 16.26.

Sverige gjorde 2–1 genom Ivar Stenberg efter 1.20 i andra perioden.

Finland kvitterade till 2–2 genom Jasper Kuhta tidigt i perioden av perioden.

Efter 14.07 gjorde Sverige 3–2 genom Eddie Genborg.

14.01 in i tredje perioden slog Joona Saarelainen till framspelad av Heikki Ruohonen och Arttu Vaelilae och kvitterade.

I straffläggningen var det Sverige som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Anton Frondell för.

Sverige–Finland 4–3 (1–1, 2–1, 0–1, 0–0, 1–0)

JVM Semifinal herr

Första perioden: 1–0 (0.36) Linus Eriksson (Anton Frondell, Victor Eklund), 1–1 (16.26) Atte Joki (Aron Kiviharju).

Andra perioden: 2–1 (21.20) Ivar Stenberg (Eddie Genborg, Jack Berglund), 2–2 (22.10) Jasper Kuhta (Kasper Pikkarainen, Mitja Jokinen), 3–2 (34.07) Eddie Genborg (Ivar Stenberg, Viggo Björck).

Tredje perioden: 3–3 (54.01) Joona Saarelainen (Heikki Ruohonen, Arttu Vaelilae).

Straffar: 4–3 (65.00) Anton Frondell.