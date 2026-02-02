Svedjeholmen/KB65 U18:s segerrad mot AIK-Hockey Härnösand U18 intakt

Svedjeholmen/KB65 U18-seger med 6–5 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Svedjeholmen/KB65 U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Svedjeholmen/KB65 U18:s Ali Al-Eidani tvåmålsskytt

AIK-Hockey Härnösand U18 har varit lite av ett favoritmotstånd för Svedjeholmen/KB65 U18. På måndagen tog Svedjeholmen/KB65 U18 ännu en seger hemma mot AIK-Hockey Härnösand U18. Matchen i U18 division 1 norra B fortsättning herr slutade 6–5 (1–2, 3–2, 2–1). Det var Svedjeholmen/KB65 U18:s fjärde raka seger mot just AIK-Hockey Härnösand U18.

Segermålet för Svedjeholmen/KB65 U18 stod Ali Al-Eidani för 18.54 in i tredje perioden.

Därmed har Svedjeholmen/KB65 U18 vunnit fyra matcher i rad i U18 division 1 norra B fortsättning herr.

Ali Al-Eidani med två mål för Svedjeholmen/KB65 U18

AIK-Hockey Härnösand U18 spelade bäst i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

I andra perioden var det i stället Svedjeholmen/KB65 U18 som hade greppet. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–4.

Svedjeholmen/KB65 U18 gjorde 5–4 genom Liam Bäckman efter 4.07 i tredje perioden.

AIK-Hockey Härnösand U18 kvitterade till 5–5 genom Andre Hasko tidigt i perioden av perioden.

Svedjeholmen/KB65 U18 kunde dock avgöra till 6–5 med 1.06 kvar av matchen genom Ali Al-Eidani.

AIK-Hockey Härnösand U18:s Wilmer Marklund hade tre assists och Alfred Sjöholm stod för tre poäng, varav två mål. Max Westberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Svedjeholmen/KB65 U18.

I tabellen innebär det här att Svedjeholmen/KB65 U18 nu ligger på tredje plats i tabellen. AIK-Hockey Härnösand U18 är på sjätte plats. Svedjeholmen/KB65 U18 var nia i tabellen för 23 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Det här var fjärde mötet mellan Svedjeholmen/KB65 U18 och AIK-Hockey Härnösand U18 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Svedjeholmens IF/KB65 HK vunnit.

Torsdag 5 februari 19.30 möter Svedjeholmen/KB65 U18 Tegs SK U18 hemma i O-Rinken medan AIK-Hockey Härnösand U18 spelar borta mot Njurunda U18.

Svedjeholmen/KB65 U18–AIK-Hockey Härnösand U18 6–5 (1–2, 3–2, 2–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, O-Rinken

Första perioden: 1–0 (1.00) Max Westberg (Liam Thurdin, Malte Olsson Olebjörk), 1–1 (8.52) Alexander Hellström (Wilmer Marklund, Alfred Sjöholm), 1–2 (18.36) Alfred Sjöholm (Elliot Sjögren, Wilmer Marklund).

Andra perioden: 2–2 (33.41) Ali Al-Eidani (Liam Domeij), 3–2 (34.43) Max Nordenberg (Liam Bäckman, Max Westberg), 4–2 (36.24) Ville Holmgren (Hugo Karlström, Oscar Hallin), 4–3 (36.45) Alfred Sjöholm (Alexander Hellström, Wilmer Marklund), 4–4 (38.44) Daniel Daksevic.

Tredje perioden: 5–4 (44.07) Liam Bäckman (Max Nordenberg, Max Westberg), 5–5 (44.40) Andre Hasko (Filip Ahnlund), 6–5 (58.54) Ali Al-Eidani (Liam Domeij, Vilmer Kjellin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Svedjeholmen/KB65 U18: 4-0-1

AIK-Hockey Härnösand U18: 2-0-3

Nästa match:

Svedjeholmen/KB65 U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 5 februari 19.30

AIK-Hockey Härnösand U18: Njurunda SK, borta, 5 februari 19.30