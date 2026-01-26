Svedjeholmen/KB65 U18 ny serieledare efter 5–2 mot ÖSK/Ö-vik U18

Svedjeholmen/KB65 U18 segrade – 5–2 mot ÖSK/Ö-vik U18

Svedjeholmen/KB65 U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Ali Al-Eidani avgjorde för Svedjeholmen/KB65 U18

Svedjeholmen/KB65 U18 slog ÖSK/Ö-vik U18 borta med 5–2 (1–1, 4–1, 0–0) och är ny serieledare i U18 division 1 norra B fortsättning herr efter fem spelade matcher, tre poäng före Kovland. Kovland har dock tre matcher mindre spelade. ÖSK/Ö-vik U18 ligger på tionde plats i tabellen.

Segern var Svedjeholmen/KB65 U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har ÖSK/Ö-vik U18 fyra förluster i rad.

AIK-Hockey Härnösand U18 nästa för Svedjeholmen/KB65 U18

Jonas Hedlund gav ÖSK/Ö-vik U18 ledningen efter 15 minuter framspelad av Joar Westberg. 1–1 kom efter 18.59 när Liam Bäckman fick träff efter pass från Ville Holmgren och Malte Olsson Olebjörk.

Svedjeholmen/KB65 U18 var starkast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 2–5.

I tredje perioden höll Svedjeholmen/KB65 U18 i sin 5–2-ledning och vann.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Svedjeholmens IF/KB65 HK vann de två första mötena. ÖSK HK/Örnsköldsvik HF vann senast lagen möttes.

I nästa match möter ÖSK/Ö-vik U18 Tegs SK U18 hemma på onsdag 28 januari 19.30. Svedjeholmen/KB65 U18 möter AIK-Hockey Härnösand U18 måndag 2 februari 19.45 hemma.

ÖSK/Ö-vik U18–Svedjeholmen/KB65 U18 2–5 (1–1, 1–4, 0–0)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 1–0 (15.01) Jonas Hedlund (Joar Westberg), 1–1 (18.59) Liam Bäckman (Ville Holmgren, Malte Olsson Olebjörk).

Andra perioden: 2–1 (22.52) Vincent Timander (Albin Hammarberg), 2–2 (30.10) Liam Domeij (Kelvin Franklin, Ali Al-Eidani), 2–3 (33.30) Ali Al-Eidani (Liam Domeij), 2–4 (36.20) Oscar Hallin (Nils Seläng), 2–5 (38.19) Max Nordenberg (Hugo Karlström, Elias Holter).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 1-0-4

Svedjeholmen/KB65 U18: 4-0-1

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 28 januari 19.30

Svedjeholmen/KB65 U18: AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen, hemma, 2 februari 19.45