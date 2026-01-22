Svedjeholmen/KB65 U18 tog hem segern mot AIK-Hockey Härnösand U18 – Oscar Hallin matchvinnare

Svedjeholmen/KB65 U18 vann med 4–2 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Svedjeholmen/KB65 U18:s Oscar Hallin tvåmålsskytt

Liam Domeij avgjorde för Svedjeholmen/KB65 U18

Svedjeholmen/KB65 U18 besegrade AIK-Hockey Härnösand U18 på bortaplan i torsdagens match i U18 division 1 norra B fortsättning herr. 2–4 (1–2, 0–0, 1–2) slutade matchen.

Oscar Hallin gjorde två mål för Svedjeholmen/KB65 U18

AIK-Hockey Härnösand U18 tog ledningen i första perioden genom Alexander Hellström.

Oscar Hallin och Max Nordenberg såg till att Svedjeholmen/KB65 U18 vände till ledning med 1–2.

Andra perioden blev mållös.

Svedjeholmen/KB65 U18 gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 1–2 till 1–4, målen av Liam Domeij och Oscar Hallin. Målen punkterade matchen.

Daniel Daksevic reducerade förvisso men närmare än 2–4 kom inte AIK-Hockey Härnösand U18. Svedjeholmen/KB65 U18 tog därmed en säker seger.

AIK-Hockey Härnösand U18 har nu tre poäng efter fyra spelade matcher medan Svedjeholmen/KB65 U18 har nio poäng efter fem matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Svedjeholmens IF/KB65 HK vunnit.

I nästa match möter AIK-Hockey Härnösand U18 Njurunda U18 hemma och Svedjeholmen/KB65 U18 möter ÖSK/Ö-vik U18 borta. Båda matcherna spelas måndag 26 januari 19.30.

AIK-Hockey Härnösand U18–Svedjeholmen/KB65 U18 2–4 (1–2, 0–0, 1–2)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Högslättens Ishall

Första perioden: 1–0 (13.42) Alexander Hellström, 1–1 (17.10) Oscar Hallin (Tim Nordlund, Nils Seläng), 1–2 (18.37) Max Nordenberg (Hugo Karlström, Tim Nordlund).

Tredje perioden: 1–3 (40.48) Liam Domeij (Ali Al-Eidani, Kelvin Franklin), 1–4 (42.50) Oscar Hallin (Albin Nordin, Nils Seläng), 2–4 (47.51) Daniel Daksevic (Alexander Hellström).

Nästa match:

AIK-Hockey Härnösand U18: Njurunda SK, hemma, 26 januari 19.30

Svedjeholmen/KB65 U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 26 januari 19.30