Svedjeholmen/KB65 U18 nollade ÖSK/Ö-vik U18 – vann med 5–0

Seger för Svedjeholmen/KB65 U18 med 5–0 mot ÖSK/Ö-vik U18

Albin Nordin matchvinnare för Svedjeholmen/KB65 U18

Tredje raka segern för Svedjeholmen/KB65 U18

Svedjeholmen/KB65 U18 höll nollan när laget vann på bortaplan mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B herr. Matchen slutade 0–5 (0–1, 0–1, 0–3).

Ånge U18 nästa för Svedjeholmen/KB65 U18

Albin Nordin gav Svedjeholmen/KB65 U18 ledningen efter 14.57 assisterad av Max Westberg och Max Nordenberg. Efter 13.54 i andra perioden slog Liam Thurdin till på pass av Kelvin Franklin och Max Nordenberg och gjorde 0–2. Svedjeholmen/KB65 U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Ville Holmgren, Max Nordenberg och Max Westberg.

Max Nordenberg gjorde ett mål för Svedjeholmen/KB65 U18 och spelade fram till tre mål.

ÖSK/Ö-vik U18 har två vinster och tre förluster och 13–30 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Svedjeholmen/KB65 U18 har tre vinster och två förluster och 16–19 i målskillnad.

Det här betyder att ÖSK/Ö-vik U18 ligger kvar på tionde plats i tabellen och Svedjeholmen/KB65 U18 på femte plats.

När lagen möttes senast vann Svedjeholmens IF/KB65 HK med 2–0.

ÖSK/Ö-vik U18 tar sig an Vännäs HC U18 i nästa match borta måndag 10 november 19.30. Svedjeholmen/KB65 U18 möter Ånge U18 hemma söndag 9 november 14.30.

ÖSK/Ö-vik U18–Svedjeholmen/KB65 U18 0–5 (0–1, 0–1, 0–3)

U18 division 1 norra B herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (14.57) Albin Nordin (Max Westberg, Max Nordenberg).

Andra perioden: 0–2 (33.54) Liam Thurdin (Kelvin Franklin, Max Nordenberg).

Tredje perioden: 0–3 (40.30) Max Nordenberg, 0–4 (49.37) Ville Holmgren (Hugo Karlström, Liam Bäckman), 0–5 (51.41) Max Westberg (Tim Nordlund, Max Nordenberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 2-0-3

Svedjeholmen/KB65 U18: 3-0-2

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik U18: Vännäs HC, borta, 10 november

Svedjeholmen/KB65 U18: Ånge IK, hemma, 9 november