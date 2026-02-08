Svedjeholmen/KB65 U18 föll och stannade på sex raka segrar

Ånge U18 vann med 5–4 mot Svedjeholmen/KB65 U18

Svedjeholmen/KB65 U18 har spelat bra i U18 division 1 norra B fortsättning herr senaste tiden. Inför matchen borta mot Ånge U18 hade laget tagit sex raka segrar. Men på söndagen tog det stopp, när matchen i Kastbergshallen slutade 5–4 (3–3, 0–1, 2–0). Det var första förlusten sedan den 16 januari för Svedjeholmen/KB65 U18.

Första perioden slutade 3–3.

Laget tog ledningen redan efter efter 1.40 i andra perioden genom Leo Bergius efter pass från Ali Al-Eidani och Kelvin Franklin.

Efter 34 sekunder i tredje perioden kvitterade Ånge U18 till 4–4 genom Casey Hooker-Owén efter förarbete från Olle Edler och Albin Käck. 8.21 in i tredje perioden satte Albin Käck pucken på pass av Olle Edler och Jesper Häreby och avgjorde matchen. Käck fullbordade därmed Ånge U18:s vändning. Det fastställde slutresultatet till 5–4.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 12 februari. Då möter Ånge U18 AIK-Hockey Härnösand U18 i Högslättens Ishall 19.30. Svedjeholmen/KB65 U18 tar sig an Tegs SK U18 borta 19.15.

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Kastbergshallen

Första perioden: 0–1 (0.39) Nils Seläng (Albin Nordin, Ludvig Degerrot), 0–2 (5.26) Liam Domeij (Kelvin Franklin, Ali Al-Eidani), 1–2 (8.21) Isak Viberg (Hampus Häggblom, Rolands Ramutis), 2–2 (11.43) Nico Desenbekowitsch (Rolands Ramutis, Alvin Fridolf), 3–2 (16.00) Nico Desenbekowitsch, 3–3 (19.49) Tim Nordlund (Ville Holmgren, Nils Seläng).

Andra perioden: 3–4 (21.40) Leo Bergius (Ali Al-Eidani, Kelvin Franklin).

Tredje perioden: 4–4 (40.34) Casey Hooker-Owén (Olle Edler, Albin Käck), 5–4 (48.21) Albin Käck (Olle Edler, Jesper Häreby).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ånge U18: 2-0-3

Svedjeholmen/KB65 U18: 4-0-1

Nästa match:

Ånge U18: AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen, borta, 12 februari 19.30

Svedjeholmen/KB65 U18: Tegs SK Hockey Ungdom, borta, 12 februari 19.15