Svårstoppade Wings HC Arlanda fortsätter vinna – 11–1 mot svaga Segeltorp

Wings HC Arlanda vann med 11–1 mot Segeltorp

Vilmer Asp matchvinnare för Wings HC Arlanda

Wings HC Arlanda och Segeltorp har två helt olika formkurvor. Wings HC Arlanda vann måndagens möte i Segeltorpshallen och har därmed tolv raka segrar i U20 allettan östra. Hemmalaget Segeltorp däremot har sex raka förluster. Matchen slutade 1–11 (0–2, 0–5, 1–4).

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Wings HC Arlanda.

SDE nästa för Wings HC Arlanda

Kevin Ponechal gav Wings HC Arlanda ledningen efter 7.43 med assist av Samuel Yucel och Carlh Rosenqvist. Efter 12.58 gjorde laget 0–2 genom Vilmer Asp assisterad av Malte Öhman och Erik Wickström.

Även i andra perioden var Wings HC Arlanda starkast och gick från 0–2 till 0–7 genom mål av Eric Norelius, Carl-Johan Strandberg, Kevin Ponechal, Emil Sahlman och Carlh Rosenqvist.

Wings HC Arlanda tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.55 genom Eliott Zetterberg och gick upp till 0–10 innan Segeltorp svarade.

Slutresultatet blev 1–11 i Wings HC Arlandas favör.

Wings HC Arlandas Kevin Ponechal stod för fyra poäng, varav två mål, Isac Harju hade tre assists, Erik Wickström hade tre assists och Carlh Rosenqvist gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Med en omgång kvar är Segeltorp sist i serien medan Wings HC Arlanda leder serien.

Lagens första möte för säsongen vann Wings Arlanda med 8–0.

Nästa motstånd för Segeltorp är Haninge Anchors. Lagen möts i sista omgången lördag 21 februari 16.00 i Torvalla Ishall. Wings HC Arlanda tar sig an SDE hemma fredag 20 februari 19.30.

Segeltorp–Wings HC Arlanda 1–11 (0–2, 0–5, 1–4)

U20 allettan östra, Segeltorpshallen

Första perioden: 0–1 (7.43) Kevin Ponechal (Samuel Yucel, Carlh Rosenqvist), 0–2 (12.58) Vilmer Asp (Malte Öhman, Erik Wickström).

Andra perioden: 0–3 (26.18) Eric Norelius (Isac Harju), 0–4 (26.38) Carl-Johan Strandberg (Kevin Ponechal, Carlh Rosenqvist), 0–5 (30.21) Kevin Ponechal (Isac Harju, Erik Wickström), 0–6 (33.44) Emil Sahlman (Isac Harju, Eric Norelius), 0–7 (34.05) Carlh Rosenqvist (Oscar Bröms Strengbom, Kevin Ponechal).

Tredje perioden: 0–8 (42.55) Eliott Zetterberg (Oscar Bröms Strengbom, Ville Pitkänen), 0–9 (46.24) Odin Johnsson Berger (Filip Nyberg, Ville Pitkänen), 0–10 (51.23) Eliott Zetterberg (Odin Johnsson Berger, Erik Wickström), 1–10 (57.23) Eddie Örnhov, 1–11 (57.53) Vilgot Olsson (Alexander Oskarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Segeltorp: 0-0-5

Wings HC Arlanda: 5-0-0

Nästa match:

Segeltorp: Haninge Anchors HC, borta, 21 februari 16.00

Wings HC Arlanda: SDE HF, hemma, 20 februari 19.30