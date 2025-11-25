Svårstoppade SK Lejon U18 fortsätter vinna – 5–1 mot Brooklyn Tigers UHF U18

Seger för SK Lejon U18 med 5–1 mot Brooklyn Tigers UHF U18

SK Lejon U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Milton Linder matchvinnare för SK Lejon U18

Det blev 5–1 (3–0, 1–0, 1–1) hemma mot Brooklyn Tigers UHF U18 på tisdagen och därmed också den åttonde raka segern i U18 division 1 norra A herr för SK Lejon U18. Det innebär också att Brooklyn Tigers UHF U18 åkte på fjärde raka förlusten.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för SK Lejon U18.

Brooklyn Tigers HF U18 nästa för SK Lejon U18

SK Lejon U18 stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 2.55.

Efter 14.54 i andra perioden nätade Love Lindgren framspelad av Max Lundström och Milo Bergkvist och gjorde 4–0.

9.37 in i tredje perioden slog Loui Håkansson till på pass av Jonathan Tikkanen och Alvin Bergqvist och ökade ledningen.

11.32 in i perioden satte Elis Lundborg pucken framspelad av Ludvig Landström och Kevin Latvala och reducerade. Men mer än så orkade Brooklyn Tigers UHF U18 inte med.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, SK Lejon U18 på andra plats och Brooklyn Tigers UHF U18 på åttonde plats.

När lagen senast möttes vann SK Lejon med 11–2.

Fredag 28 november 19.00 spelar SK Lejon U18 borta mot Brooklyn Tigers HF U18. Brooklyn Tigers UHF U18 möter Kalix U18 borta i Part Arena onsdag 3 december 19.30.

SK Lejon U18–Brooklyn Tigers UHF U18 5–1 (3–0, 1–0, 1–1)

U18 division 1 norra A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (5.01) Mille Morén (Conrad Hedblad, Eddie Furtenback), 2–0 (6.05) Milton Linder (Pontus Karbin), 3–0 (7.56) Conrad Hedblad (Eddie Furtenback, Max Lundström).

Andra perioden: 4–0 (34.54) Love Lindgren (Max Lundström, Milo Bergkvist).

Tredje perioden: 5–0 (49.37) Loui Håkansson (Jonathan Tikkanen, Alvin Bergqvist), 5–1 (51.32) Elis Lundborg (Ludvig Landström, Kevin Latvala).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Lejon U18: 5-0-0

Brooklyn Tigers UHF U18: 1-0-4

Nästa match:

SK Lejon U18: Brooklyn Tigers HF, borta, 28 november

Brooklyn Tigers UHF U18: Kalix HC, borta, 3 december