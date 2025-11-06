Svårstoppade SK Iron Hockey fortsätter vinna – 3–1 mot IFK Österåker Hockey

SK Iron Hockey vann med 3–1 mot IFK Österåker Hockey

SK Iron Hockeys femte seger på de senaste sex matcherna

Anton Nilsson med två mål för SK Iron Hockey

Det blev 3–1 (2–0, 0–1, 1–0) hemma mot IFK Österåker Hockey på torsdagen och därmed också den fjärde raka segern i U18 Div 1 östra A herr för SK Iron Hockey. Det innebär också att IFK Österåker Hockey åkte på femte raka förlusten.

SK Iron Hockeys Anton Nilsson tvåmålsskytt

SK Iron Hockey tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0 inom loppet av bara tre minuter. Efter 14.18 i andra perioden nätade Robin Holm på pass av Philip Pettersson och reducerade åt IFK Österåker Hockey. 13.34 in i tredje perioden nätade SK Iron Hockeys Anton Nilsson på nytt och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Resultatet innebär att SK Iron Hockey ligger kvar på andra plats och IFK Österåker Hockey sist, på sjunde plats i tabellen.

Den 10 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Österåker Sportcentrum.

SK Iron Hockey tar sig an Mälarö Hockey U18 i nästa match borta söndag 16 november 15.30. IFK Österåker Hockey möter Hässelby Kälvesta HC U18 hemma lördag 8 november 17.30.

SK Iron Hockey–IFK Österåker Hockey 3–1 (2–0, 0–1, 1–0)

U18 Div 1 östra A herr, Lindbergs Arena

Första perioden: 1–0 (9.55) Sigge Hedblom (Anton Hedberg, Albin Jansson), 2–0 (13.00) Anton Nilsson (Elis Dagerus).

Andra perioden: 2–1 (34.18) Robin Holm (Philip Pettersson).

Tredje perioden: 3–1 (53.34) Anton Nilsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SK Iron Hockey: 4-0-1

IFK Österåker Hockey: 0-0-5

Nästa match:

SK Iron Hockey: Mälarö Hockeyförening, borta, 16 november

IFK Österåker Hockey: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 8 november