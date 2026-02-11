Svårstoppade Örebro Hockey U18 fortsätter vinna – 4–1 mot SSK U18

Örebro Hockey U18 vann med 4–1 mot SSK U18

Örebro Hockey U18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

William Aaram Olsen gjorde två mål för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 och SSK U18 har två helt olika formkurvor. Örebro Hockey U18 vann onsdagens möte i Behrn Arena och har därmed fyra raka segrar i U18 Nationell södra herr. Bortalaget SSK U18 däremot har sex raka förluster. Matchen slutade 4–1 (1–0, 1–1, 2–0).

Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter:

– Viktiga poäng för oss, jag tycker vår insats kanske inte är på den nivån som vi önskat, men samtidigt tycker jag vi visar styrka genom att kontrollera matchen i stort sett rakt igenom.

William Aaram Olsen med två mål för Örebro Hockey U18

Örebro Hockey U18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.03 slog Lukas Svensson till på pass av Jack Wildeman.

Efter 2.42 i andra perioden slog William Aaram Olsen till på pass av Lucas Roynezon och Milo Spelkvist och gjorde 2–0. SSK U18:s Noel Lundell gjorde 2–1 efter 19.59 på straff.

6.45 in i tredje perioden slog William Aaram Olsen till återigen på pass av Lukas Svensson och Arvid Jansson och ökade ledningen. Max Strömvall stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.15 kvar att spela framspelad av Dante Bergfors.

Örebro Hockey U18 ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan SSK U18 är på tionde plats. Ett fint lyft i tabellen för Örebro Hockey U18 som så sent som den 30 januari låg på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örebro Hockey med 9–3.

Örebro Hockey U18 tar sig an Linköping HC U18 i nästa match borta lördag 14 februari 12.00. SSK U18 möter samma dag 14.00 HV 71 borta.

Örebro Hockey U18–SSK U18 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

U18 Nationell södra herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (2.03) Lukas Svensson (Jack Wildeman).

Andra perioden: 2–0 (22.42) William Aaram Olsen (Lucas Roynezon, Milo Spelkvist), 2–1 (39.59) Noel Lundell.

Tredje perioden: 3–1 (46.45) William Aaram Olsen (Lukas Svensson, Arvid Jansson), 4–1 (58.45) Max Strömvall (Dante Bergfors).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U18: 4-0-1

SSK U18: 0-0-5

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Linköping HC, borta, 14 februari 12.00

SSK U18: HV 71, borta, 14 februari 14.00