Svårstoppade Nacka fortsätter vinna – 6–1 mot svaga Viggbyholm

Nacka-seger med 6–1 mot Viggbyholm

Nackas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Nackas Hugo Mikaelsson tremålsskytt

Det blev 6–1 (1–0, 2–1, 3–0) borta mot Viggbyholm på torsdagen och därmed också den fjärde raka segern i U18 regional öst fortsättning vår för Nacka. Det innebär också att Viggbyholm åkte på fjärde raka förlusten.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Nacka.

Hugo Mikaelsson tremålsskytt för Nacka

Anton Dufåker gav gästerna Nacka ledningen efter 7.38 framspelad av Otto Gregersen.

Nacka gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, båda målen av Hugo Mikaelsson.

Viggbyholm reducerade dock till 1–3 genom Anton Roos Olsen med 3.54 kvar att spela av perioden.

Nacka fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Erik Lanestrand, som gjorde två mål, och Hugo Mikaelsson.

Erik Lanestrand gjorde två mål för Nacka och ett assist, Hugo Mikaelsson gjorde tre mål och William Kolm hade tre assists.

När lagen möttes senast vann Nacka med 7–4.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 1 mars. Då möter Viggbyholm Enköping i Hägernäs Ishall 16.40. Nacka tar sig an Värmdö hemma 18.30.

Viggbyholm–Nacka 1–6 (0–1, 1–2, 0–3)

U18 regional öst fortsättning vår, Hägernäs Ishall

Första perioden: 0–1 (7.38) Anton Dufåker (Otto Gregersen).

Andra perioden: 0–2 (25.12) Hugo Mikaelsson (Bailey Bascones), 0–3 (31.34) Hugo Mikaelsson (Erik Lanestrand), 1–3 (36.06) Anton Roos Olsen (Eric Ahlgren, Gustaf Junefelt).

Tredje perioden: 1–4 (47.20) Erik Lanestrand (Melvin Kull, William Kolm), 1–5 (50.27) Erik Lanestrand (William Kolm, Bailey Bascones), 1–6 (52.23) Hugo Mikaelsson (William Kolm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viggbyholm: 1-0-4

Nacka: 4-0-1

Nästa match:

Viggbyholm: Enköpings SK HK, hemma, 1 mars 16.40

Nacka: Värmdö HC, hemma, 1 mars 18.30