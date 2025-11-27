Svårstoppade Minnesota fortsätter vinna – 4–3 mot Chicago
Följ HockeySverige på
Google news
- Minnesota vann med 4–3 efter förlängning
- Minnesotas åttonde seger på de senaste nio matcherna
- Kirill Kaprizov matchvinnare för Minnesota
Det blev 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 1–0) efter förlängning borta mot Chicago på torsdagen och därmed också den sjätte raka segern i NHL för Minnesota. Det innebär också att Chicago åkte på fjärde raka förlusten.
Segermålet för Minnesota stod Kirill Kaprizov för 1.38 in i förlängningen.
Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Minnesota.
Chicago–Minnesota – mål för mål
Den första perioden slutade mållös.
Chicago startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Jason Dickinson och Connor Bedard innan Minnesota svarade och gjorde 2–1 genom Brock Faber.
Minnesota kvitterade också till 2–2 genom Nico Sturm i början av tredje perioden i tredje perioden.
Efter 5.31 i tredje perioden gjorde Chicago 3–2 genom Artjom Levsjunov.
Minnesota kvitterade till 3–3 genom Matt Boldy efter 10.37 av perioden.
Stor matchhjälte för Minnesota 1.38 in i förlängningen blev Kirill Kaprizov med det avgörande målet i förlängningen.
Matt Boldy gjorde ett mål för Minnesota och två assist.
Det här var Chicagos nionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Minnesotas femte uddamålsseger.
Chicago ligger på femte plats i Central division efter matchen medan Minnesota är på tredje plats i Central division.
Nästa motstånd för Chicago är Nashville. Lagen möts lördag 29 november 02.00 i United Center. Minnesota tar sig an Colorado hemma fredag 28 november 21.30.
Chicago–Minnesota 3–4 (0–0, 2–1, 1–2, 0–1)
NHL, United Center
Andra perioden: 1–0 (25.42) Jason Dickinson, 2–0 (32.09) Connor Bedard (Sam Rinzel, Tyler Bertuzzi), 2–1 (39.48) Brock Faber (Marcus Johansson, Matt Boldy).
Tredje perioden: 2–2 (42.16) Nico Sturm (Jonas Brodin, Jake Middleton), 3–2 (45.31) Artjom Levsjunov (Connor Bedard, Colton Dach), 3–3 (50.37) Matt Boldy (Jonas Brodin, Brock Faber).
Förlängning: 3–4 (61.38) Kirill Kaprizov (Matt Boldy, Joel Eriksson Ek).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Chicago: 1-1-3
Minnesota: 5-0-0
Nästa match:
Chicago: Nashville Predators, hemma, 29 november
Minnesota: Colorado Avalanche, hemma, 28 november
Den här artikeln handlar om: