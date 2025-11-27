Svårstoppade Minnesota fortsätter vinna – 4–3 mot Chicago

Minnesota vann med 4–3 efter förlängning

Minnesotas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Kirill Kaprizov matchvinnare för Minnesota

Det blev 4–3 (0–0, 1–2, 2–1, 1–0) efter förlängning borta mot Chicago på torsdagen och därmed också den sjätte raka segern i NHL för Minnesota. Det innebär också att Chicago åkte på fjärde raka förlusten.

Segermålet för Minnesota stod Kirill Kaprizov för 1.38 in i förlängningen.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Minnesota.

Chicago–Minnesota – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Chicago startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Jason Dickinson och Connor Bedard innan Minnesota svarade och gjorde 2–1 genom Brock Faber.

Minnesota kvitterade också till 2–2 genom Nico Sturm i början av tredje perioden i tredje perioden.

Efter 5.31 i tredje perioden gjorde Chicago 3–2 genom Artjom Levsjunov.

Minnesota kvitterade till 3–3 genom Matt Boldy efter 10.37 av perioden.

Stor matchhjälte för Minnesota 1.38 in i förlängningen blev Kirill Kaprizov med det avgörande målet i förlängningen.

Matt Boldy gjorde ett mål för Minnesota och två assist.

Det här var Chicagos nionde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Minnesotas femte uddamålsseger.

Chicago ligger på femte plats i Central division efter matchen medan Minnesota är på tredje plats i Central division.

Nästa motstånd för Chicago är Nashville. Lagen möts lördag 29 november 02.00 i United Center. Minnesota tar sig an Colorado hemma fredag 28 november 21.30.

Chicago–Minnesota 3–4 (0–0, 2–1, 1–2, 0–1)

NHL, United Center

Andra perioden: 1–0 (25.42) Jason Dickinson, 2–0 (32.09) Connor Bedard (Sam Rinzel, Tyler Bertuzzi), 2–1 (39.48) Brock Faber (Marcus Johansson, Matt Boldy).

Tredje perioden: 2–2 (42.16) Nico Sturm (Jonas Brodin, Jake Middleton), 3–2 (45.31) Artjom Levsjunov (Connor Bedard, Colton Dach), 3–3 (50.37) Matt Boldy (Jonas Brodin, Brock Faber).

Förlängning: 3–4 (61.38) Kirill Kaprizov (Matt Boldy, Joel Eriksson Ek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 1-1-3

Minnesota: 5-0-0

Nästa match:

Chicago: Nashville Predators, hemma, 29 november

Minnesota: Colorado Avalanche, hemma, 28 november