Svårstoppade Malung fortsätter vinna – 12–1 mot Falu 2

Seger för Malung med 12–1 mot Falu 2

Malungs sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Malungs Felix Ehrling tremålsskytt

Det blev 12–1 (4–0, 6–0, 2–1) hemma mot Falu 2 på söndagen och därmed också den sjunde raka segern i U18 division 1 västra B herr för Malung. Det innebär också att Falu 2 åkte på åttonde raka förlusten.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Falu 2 med hela 7–2.

Linus Pelsholen gjorde matchvinnande målet

Malung var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Malung som var vassast och gick från 4–0 till 10–0 genom mål av Max Mörk, Arvid Uhr, Artur Yanchalouski, Linus Pelsholen, Melker Johnsson och Felix Ehrling. Malung vann också tredje perioden 2–1 och matchen med hela 12–1.

Artur Yanchalouski gjorde ett mål för Malung och fem målgivande passningar, Felix Ehrling stod för tre mål och två assists, Max Mörk gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Noah Bollner hade tre assists.

Det här betyder att Malung är kvar i serieledning och Falu 2 stannar sist, på nionde plats, i tabellen. Ett fint lyft för Malung som låg på sjätte plats så sent som den 18 oktober.

I nästa match möter Malung Häradsbygden hemma och Falu 2 möter Falu J18 hemma. Båda matcherna spelas torsdag 13 november 19.00.

Malung–Falu 2 12–1 (4–0, 6–0, 2–1)

U18 division 1 västra B herr, Malungs Ishall

Första perioden: 1–0 (0.49) Max Mörk (Artur Yanchalouski, Felix Ehrling), 2–0 (1.29) Linus Pelsholen (Adam Ryskåsen, Noah Bollner), 3–0 (13.45) Perrin Wästhed Lindwall (Noah Bollner, William Eriksson), 4–0 (15.07) Ville Nygren (Theo Lindström, Elias Stridsberg).

Andra perioden: 5–0 (20.31) Max Mörk (Artur Yanchalouski, Wilgot Kareliusson Borg), 6–0 (27.55) Arvid Uhr (Ville Eriksson, Perrin Wästhed Lindwall), 7–0 (28.13) Artur Yanchalouski (Max Mörk, Felix Ehrling), 8–0 (29.36) Linus Pelsholen (Adam Ryskåsen), 9–0 (29.50) Melker Johnsson (Pontus Oskarsson, Tyler Sjölin), 10–0 (30.50) Felix Ehrling (Artur Yanchalouski, Noah Bollner).

Tredje perioden: 11–0 (40.51) Felix Ehrling (Artur Yanchalouski), 11–1 (57.46) Karl Wassberg (Jonathan Stålberg, Viggo Söderholm), 12–1 (59.57) Felix Ehrling (Artur Yanchalouski).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 5-0-0

Falu 2: 0-0-5

Nästa match:

Malung: Häradsbygdens Sportsällskap, hemma, 13 november

Falu 2: Falu IF:1, hemma, 13 november