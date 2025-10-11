Svårstoppade Malmö fortsätter vinna – 3–1 mot VIK Hockey U20

Malmö-seger med 3–1 mot VIK Hockey U20

Malmös femte seger på de senaste sex matcherna

Malmös Kalle Hemström tvåmålsskytt

Det blev 3–1 (0–0, 3–1, 0–0) hemma mot VIK Hockey U20 på lördagen och därmed också den femte raka segern i U20 nationell södra för Malmö. Det innebär också att VIK Hockey U20 åkte på nionde raka förlusten.

Kalle Hemström gjorde två mål för Malmö

Den första perioden slutade 0–0. VIK Hockey U20 gjorde 0–1 genom Albin Lilja efter 12 sekunder i andra perioden.

Malmö vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1. Tredje perioden blev även den mållös och Malmö höll i sin 3–1-ledning och vann.

Lagens första möte för säsongen vann IF Malmö Redhawks med 4–1.

Malmö tar sig an SSK U20 i nästa match hemma söndag 12 oktober 12.15. VIK Hockey U20 möter samma dag 12.00 Rögle borta.

Malmö–VIK Hockey U20 3–1 (0–0, 3–1, 0–0)

U20 nationell södra, Malmö Isstadion

Andra perioden: 0–1 (20.12) Albin Lilja (Måns Johannesson, Måns Johansson), 1–1 (26.08) Kalle Hemström (Isac Nilsson, Joel Grossniklaus), 2–1 (28.05) Kalle Hemström (Isac Nilsson, Joel Grossniklaus), 3–1 (37.23) Egon Lindman Gustafsson (Theo Bengtsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 5-0-0

VIK Hockey U20: 0-0-5

Nästa match:

Malmö: Södertälje SK, hemma, 12 oktober

VIK Hockey U20: Rögle, borta, 12 oktober