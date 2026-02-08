Svårstoppade Lindlöven J18 fortsätter vinna – 8–1 mot svaga Kils AIK J18

Lindlöven J18 vann med 8–1 mot Kils AIK J18

Lindlöven J18:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Lorenzo Karlefäldt gjorde tre mål för Lindlöven J18

Lindlöven J18 vann med 8–1 (3–0, 3–1, 2–0) på bortaplan mot Kils AIK J18 på söndagen och tog därmed lagets sjätte raka seger i U18 regional väst fortsättning vår herr. Det innebär också att Kils AIK J18 åkte på sjunde förlusten i rad.

Lorenzo Karlefäldt tremålsskytt för Lindlöven J18

Lindlöven J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Lindlöven J18 gjorde sen tre mål i rad andra perioden och gick från 0–3 till 0–6.

Kils AIK J18 reducerade dock till 1–6 genom Max Höglund med 1.01 kvar att spela av perioden.

2.49 in i tredje perioden fick Iago Vidan Chomchey utdelning på nytt framspelad av Melvin Lotzner och Lucas Sjöö och ökade ledningen. Efter 17.05 nätade Lorenzo Karlefäldt återigen på pass av Sixten Manfredsson och Wilde Wester och ökade ledningen för Lindlöven J18. 1–8-målet blev matchens sista.

Lindlöven J18:s Wilde Wester stod för fyra poäng, varav ett mål, Iago Vidan Chomchey gjorde två mål och ett assist, Lorenzo Karlefäldt gjorde tre mål och Nils Hagsten hade tre assists.

I tabellen innebär det här att Lindlöven J18 nu ligger på tredje plats i tabellen. Kils AIK J18 är på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Lindlöven med 6–0.

Torsdag 12 februari 19.00 spelar Kils AIK J18 hemma mot VIK Hockey U18. Lindlöven J18 möter Valbo J18 borta i NickBack Arena tisdag 10 februari 19.00.

Kils AIK J18–Lindlöven J18 1–8 (0–3, 1–3, 0–2)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Sannerudshallen

Första perioden: 0–1 (2.35) Iago Vidan Chomchey, 0–2 (9.27) Lorenzo Karlefäldt (Wilde Wester, Nils Hagsten), 0–3 (18.54) Wilde Wester (Nils Hagsten, Sixten Manfredsson).

Andra perioden: 0–4 (20.58) Lucas Sjöö (Iago Vidan Chomchey, Nils Hagsten), 0–5 (34.39) Milo Hjortsberg (Kim Svantesson, William Stenius), 0–6 (37.23) Lorenzo Karlefäldt (Wilde Wester), 1–6 (38.59) Max Höglund (Oscar Bill, Lucas Gadde).

Tredje perioden: 1–7 (42.49) Iago Vidan Chomchey (Melvin Lotzner, Lucas Sjöö), 1–8 (57.05) Lorenzo Karlefäldt (Sixten Manfredsson, Wilde Wester).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kils AIK J18: 0-0-5

Lindlöven J18: 5-0-0

Nästa match:

Kils AIK J18: VIK Västerås HK, hemma, 12 februari 19.00

Lindlöven J18: Valbo HC, borta, 10 februari 19.00