Svårstoppade Lidingö Vikings HC U18 fortsätter vinna – 18–0 mot svaga Wings Arlanda

Lidingö Vikings HC U18 segrade – 18–0 mot Wings Arlanda

Lidingö Vikings HC U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Ludvig Jagevik matchvinnare för Lidingö Vikings HC U18

Lidingö Vikings HC U18 vann med 18–0 (6–0, 8–0, 4–0) hemma mot Wings Arlanda på torsdagen och tog därmed lagets fjärde raka seger i U18 allettan östra herr. Det innebär också att Wings Arlanda åkte på 19:e förlusten i rad.

Viggbyholm nästa för Lidingö Vikings HC U18

Lidingö Vikings HC U18 var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 6–0.

Även i andra perioden var det Lidingö Vikings HC U18 som var starkast och gick från 6–0 till 14–0 genom två mål av Viktor Sjöborg, två mål av Aleksis Frelihs, två mål av Ludvig Råsled Unonius, ett mål av Arthur Birg och ett mål av Alec Lejnerborn.

Lidingö Vikings HC U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 18–0. Målen i sista perioden gjordes av Arthur Birg, som gjorde två mål, William Otterud och Gabriel Höög Hallén.

Viktor Sjöborg gjorde två mål för Lidingö Vikings HC U18 och fem målgivande passningar, Aleksis Frelihs stod för tre mål och tre assists, William Otterud gjorde ett mål och spelade dessutom fram till fem mål, Arthur Birg gjorde tre mål och ett målgivande pass, Ludvig Råsled Unonius gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål, Elias Omberg gjorde ett mål och två målgivande passningar och Victor Hansen gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Med tre omgångar kvar är Lidingö Vikings HC U18 på femte plats i tabellen medan Wings Arlanda är på tolfte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Lidingö Vikings HC med 15–0.

Lidingö Vikings HC U18 tar sig an Viggbyholm i nästa match borta söndag 7 december 18.40. Wings Arlanda möter samma dag 19.30 Väsby hemma.

Lidingö Vikings HC U18–Wings Arlanda 18–0 (6–0, 8–0, 4–0)

U18 allettan östra herr, Exakt Arena

Första perioden: 1–0 (1.29) Ludvig Jagevik (Aleksis Frelihs, William Otterud), 2–0 (6.26) Ludvig Råsled Unonius (Viktor Sjöborg, Elliot Hellberg), 3–0 (7.28) Victor Hansen (Viktor Sjöborg), 4–0 (8.08) Aleksis Frelihs (Viktor Sjöborg), 5–0 (16.37) Peter Srobar (Ludvig Råsled Unonius, Viktor Sjöborg), 6–0 (18.11) Elias Omberg (Aleksis Frelihs).

Andra perioden: 7–0 (21.10) Arthur Birg (William Otterud), 8–0 (21.59) Viktor Sjöborg (Aleksis Frelihs, William Otterud), 9–0 (22.42) Alec Lejnerborn (Jan Bajnar), 10–0 (31.59) Aleksis Frelihs (William Otterud, Victor Hansen), 11–0 (32.40) Aleksis Frelihs (Victor Hansen), 12–0 (33.46) Ludvig Råsled Unonius (Viktor Sjöborg), 13–0 (35.49) Viktor Sjöborg (Elias Omberg, William Otterud), 14–0 (39.00) Ludvig Råsled Unonius (Elliot Hellberg, Elias Omberg).

Tredje perioden: 15–0 (40.15) Arthur Birg, 16–0 (45.15) Gabriel Höög Hallén (Titus Grünberg, Arthur Birg), 17–0 (50.00) Arthur Birg (Axel Brändstedt, Ludvig Lagerwall), 18–0 (56.52) William Otterud (Axel Brändstedt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidingö Vikings HC U18: 4-0-1

Wings Arlanda: 0-0-5

Nästa match:

Lidingö Vikings HC U18: Viggbyholms IK, borta, 7 december

Wings Arlanda: Väsby IK HK, hemma, 7 december