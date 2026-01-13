Svårstoppade Kalmar fortsätter vinna – 12–0 mot Lenhovda

Kalmar vann med 12–0 mot Lenhovda

Kalmars femte seger på de senaste fem matcherna

Aziz Usmanov matchvinnare för Kalmar

Det blev 12–0 (1–0, 6–0, 5–0) borta mot Lenhovda på tisdagen och därmed också den femte raka segern i U20 Div 1 C syd vår herr för Kalmar. Det innebär också att Lenhovda åkte på fjärde raka förlusten.

Lenhovda–Kalmar – mål för mål

Aziz Usmanov gjorde 1–0 till gästande Kalmar efter tio minuter efter pass från Markus Hatlem och Jacob Wittenström.

Även i andra perioden var Kalmar starkast och gick från 0–1 till 0–7 genom mål av William Johansson, David Johansson, Jacob Wittenström, Markus Hatlem, Filip Larsson och Elliott Fredhöj.

Kalmar fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–0. Målen i sista perioden gjordes av Lucas Erlandsson, Henri Thüberg, Markus Hatlem, Elliott Fredhöj och Joel Lundberg.

Filip Larsson och Jacob Wittenström gjorde ett mål och fyra assist var för Kalmar.

Lenhovda står fortfarande utan poäng efter fyra spelade matcher medan Kalmar har 15 poäng efter fem matcher.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kalmar HC vunnit.

I nästa match, lördag 17 januari möter Lenhovda Nässjö borta i Höglandsrinken 14.00 medan Kalmar spelar hemma mot Rydaholm 14.10.

Lenhovda–Kalmar 0–12 (0–1, 0–6, 0–5)

U20 Div 1 C syd vår herr, Elitfönster Arena

Första perioden: 0–1 (10.37) Aziz Usmanov (Markus Hatlem, Jacob Wittenström).

Andra perioden: 0–2 (22.41) William Johansson (Walter Nilsson), 0–3 (24.31) David Johansson (Jacob Wittenström, Filip Larsson), 0–4 (27.25) Jacob Wittenström (Mellwin Göthberg, Filip Larsson), 0–5 (28.30) Markus Hatlem (Jacob Wittenström), 0–6 (34.27) Filip Larsson, 0–7 (38.19) Elliott Fredhöj (Filip Larsson, Herman Johansson).

Tredje perioden: 0–8 (45.58) Elliott Fredhöj (William Johansson, David Johansson), 0–9 (47.53) Henri Thüberg (Walter Nilsson, Herman Johansson), 0–10 (50.34) Joel Lundberg (Jacob Wittenström), 0–11 (56.14) Markus Hatlem (Hugo Tyrebrant), 0–12 (59.24) Lucas Erlandsson (Elliott Fredhöj, Filip Larsson).

Nästa match:

Lenhovda: Nässjö HC, borta, 17 januari 14.00

Kalmar: Rydaholms SK, hemma, 17 januari 14.10