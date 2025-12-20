Svårstoppade Huddinge fortsätter vinna – 5–1 mot IK Göta

Huddinge segrade – 5–1 mot IK Göta

Huddinges femte seger på de senaste fem matcherna

Alexander Lenngren matchvinnare för Huddinge

Det blev 5–1 (2–0, 2–1, 1–0) hemma mot IK Göta på lördagen och därmed också den femte raka segern i U20 region öst fortsättning herr för Huddinge. Det innebär också att IK Göta åkte på femte raka förlusten.

Brinken nästa för Huddinge

Huddinge tog ledningen efter 12.19 genom Daniel Lazienkiewicz efter förarbete från Leo Kjellberg.

Laget gjorde 2–0 genom Alexander Lenngren framspelad av Sebastian Wiman och Albin Andersson efter 12.34.

Efter 0.48 i andra perioden ökade Huddinge på till 3–0 genom Elliott Boström.

IK Göta reducerade dock till 3–1 genom Jakob Thornquist efter 7.53 av perioden.

Huddinge ökade ledningen till 4–1 genom Theodor Norström efter 13.15.

6.27 in i tredje perioden slog Leo Kjellberg till framspelad av Daniel Lazienkiewicz och Alve Lundström och ökade ledningen.

Huddinge vann senast lagen möttes med 6–0 i HCL Tech Arena.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Huddinge IK vunnit.

Måndag 5 januari möter Huddinge Brinken borta 19.10 och IK Göta möter Flemingsberg hemma 20.00.

Huddinge–IK Göta 5–1 (2–0, 2–1, 1–0)

U20 region öst fortsättning herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (12.19) Daniel Lazienkiewicz (Leo Kjellberg), 2–0 (12.34) Alexander Lenngren (Sebastian Wiman, Albin Andersson).

Andra perioden: 3–0 (20.48) Elliott Boström (Erik Söderman, Theodor Norström), 3–1 (27.53) Jakob Thornquist (Zach Carlsson, Viktor Bergnäs), 4–1 (33.15) Theodor Norström (Salim Ismailov, Emil Forslund).

Tredje perioden: 5–1 (46.27) Leo Kjellberg (Daniel Lazienkiewicz, Alve Lundström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 5-0-0

IK Göta: 0-0-5

Nästa match:

Huddinge: Brinkens IF, borta, 5 januari 19.10

IK Göta: Flemingsbergs IK, hemma, 5 januari 20.00